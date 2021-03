Por su desempeño en «Flor de Equipo» en la pantalla Telefe, todo lo que hace Florencia Peña tiene gran repercusión en los medios de comunicación. Recientemente, la actriz protagonizó una suerte de incidente mientras manejaba su auto y aprovechó las cámaras de «Implacables», el programa de Susana Roccasalvo, para volver a relatar exponer su parte de la historia.

Resulta que la flamante conductora subió una story en la que se la puede observar intercambiando unas palabras duras con otro conductor. Su accionar fue tildado de irresponsable por «Luchemos por la vida» y Peña salió con los tapones de punta. «Yo estaba manejando, el otro conductor primero venía muy despacio. O sea, digamos, ni siquiera fue una mala maniobra mía. Me tiró el auto, casi se me mata», contó en el móvil para El Nueve.

«Tenía puesto el cinturón de seguridad. No tenía puesto en el hombro por una cuestión de que se de que se arruga…», añadió la famosa. Por otro lado, contó que el video fue tomado por Renzo, que maneja sus redes, entonces ella pudo concentrarse en el tráfico y en manejar, actividad que realiza diariamente ir su trabajo.

Luego de recibir más datos sobre la controversia, el notero de «Implacables» le consultó a Florencia Peña sobre su voluntariado para recibir la vacuna china: «¿Tuviste novedades?». «Yo me voy a hacer un test de anticuerpos por cuenta mía porque yo no me lo van a hcer ellos, a ver si me la dieron o no», respondió la estrella matutina de Telefe.

Y lanzó una teoría al respecto: «Yo creo que me la dieron porque me sentí muy mal y Ramiro no. Ramiro no sintió nada», contó Peña sobre su marido. A pesar de sus comentarios picantes en las redes y algunos cuestionamientos, la conductor sigue liderando en el rating con su programa de entretenimiento y noticias.