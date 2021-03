La fecha 7 de la Copa de la Liga 2021 comenzó en el día de ayer. Y en la tarde hoy se produjo la victoria de Colón de Santa Fe. Que se encuentra en lo más alto de la Zona 1 con 19 unidades. Este resultado, le genera a River la necesidad de ganar si o si para no quedar relegado en la obtención de un lugar en la siguiente fase. ¿Cómo formará? Marcelo Gallardo no tiene grandes dudas sobre el equipo a presentar ante Racing.

A lo largo de la semana el entrenador comenzó a observar que la formación utilizada frente a Godoy Cruz tal vez es la que mejor cuadra con su plantel. Ya que le permite al equipo poder encontrar una mayor estabilidad en la mitad de la cancha. Una elemento que no tuvo en el empate frente a Boca en la Bombonera y en la derrota ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental.

En este caso la presencia de un cuarto volante, le da a Enzo Pérez mayor libertad en su desplazamiento. Y le permite a River sumar un futbolista más en la creación de juego. Sin embargo, esta decisión implica un cambio obligado. Ese es el de Jorge Carrascal, que al parecer perdió su lugar en la alineación tras una serie de malas presentaciones. Ahora, su puesto será ocupado por Julián Álvarez.

Hay que recordar que la defensa del Millonario aún no se encuentra completa porque debe afrontar cuatro ausencias de peso. Puesto que Javier Pinola y Robert Rojas no se están disponibles en la zaga de centrales. Mientras que Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri no podrán ser utilizados en la zona de los laterales. Dando como resultado bajas muy sensibles para el aspecto ofensivo del equipo.

Por consiguiente, se estima que la formación de River va a ser el siguiente: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino, Julián Álvarez; Matías Suárez y Santos Borré. La figura del exDeportivo Cali es notable como en un puñado de minutos se destacó sobre las demás y se ganó una enorme consideración en la mente de Marcelo Gallardo.