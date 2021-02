Más allá de que trabaja en los medios ya hace mucho más de 2 décadas, Hernán Drago cobró popularidad este año después de transformarse en entre los panelistas de Pampita y de estar todas y cada una de las noches como invitado regular en «Bienvenidos dentro» adjuntado con Guido Kaczka. El modelo se volvió velozmente un personaje muy amado por el público. En la día de ayer, en entre las emisiones del período, Celeste Muriega cedió frente a los encantos de Hernán en pleno programa en directo.

Días atrás, en entre los extractos de «Intrusos«, Rodrigo Lussich sorprendió a todos al contar en directo que Celeste y Hernán estarían conociéndose. «Entre habría nacido una simpatía», ha dicho el periodista, al paso que Marcela Baños sumó: «Hubo miradas cómplices en ‘Bienvenidos dentro’. Hay buena onda»

En la día de ayer, en la mitad de la emisión de «Bienvenidos dentro«, tras ver a Hernán Drago bailando, Guido Kaczka lanzó: «¡De qué manera lo mira Celeste Muriega, como diciendo…!». «Me hace reír, perdón», deslizó la actriz. «¿Qué te hace reír de ? ¿Te divierte?», averiguó el conductor de televisión, al tiempo que Muriega, quien no podía contener la risa, lanzó: «¡Todo me hace reír!». «Bueno… Hernán Drago, señoras y señores», delimitó el periodista, que no deseó realizar otro comentario sobre esto.

En otro fragmento del programa, Guido Kaczka le preguntó a Celeste Muriega sobre su presente sentimental, sabiendo que en reiteradas ocasiones fué enlazada a Hernán Drago. De manera contundente, la morocha respondió: «Estoy sola, Guido. Siempre y en todo momento estoy abierta a saber a alguien, por supuesto que sí. Es posible que esté conociendo a alguien… Estoy inquieta».

Días atrás, en la mitad del estudio de «Bienvenidos dentro«, Guido procuró acorralar a Hernán Drago con una pregunta al hueso, si bien el modelo supo salir airoso de la situación. «Comentan que andas en pareja con alguien que viene aquí», ha dicho el conductor del período, que antes le había consultado sobre su supuesto romance con Camila Cavallo, expareja de Mariano Martínez. «La multitud afirma bastante, pero… No estoy en pareja con absolutamente nadie», aseguró Drago, frente a las miradas pícaras de todos y cada uno de los presentes en los estudios de El Trece. ¿Blanqueará su relación con Celeste Muriega?