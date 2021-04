La chef Chantal Abad estuvo invitada al piso de Intrusos y habló del ambiente machista dentro de la profesión y sumó algunos detalles interesantes sobre cómo se produce Masterchef Celebrity.

“Se dijo mucho que a Vicky le cambiaban las cosas, pero no sé En esta temporada no estuve”, deslizó la cocinera que formó parte del reality como productora gastronómica. “A veces los desafíos son demasiado arriba. ¿Cómo una persona que nunca cocinó va a filetear un pescado así? Hay cosas que son más curiosas que otras”, agregó entre risas.

Luego, se refirió a las denuncias de abuso y maltrato en las cocinas argentinas. “Yo arranqué a los 18 años. Por suerte ahora se está visibilizando algo que sucede a una escala mucho mayor de la que se vio, que es la punta del iceberg. La cocina es un lugar de mucho hostigamiento, no solo a la mujer, también con los hombres y los que recién empiezan. Me han dicho con maldad ‘Chantal, andá a buscar la sartén’, agarrarla y que esté hirviendo. ‘Derecho de piso’, me advertían”, recordó Abad, que todas las mañanas está a cargo de la cocina en el programa de Guillermo Andino Es por acá.

Entonces Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, le preguntó si le sorprendía que le dijeran a Germán Martitegui que es un maltratador. “No”, contestó sin dudar. “Entiendo el rol, es un formato que pide un malo y que a un malo hay que jugarlo. Pero hay límites en el respeto y hostigamiento al otro. A mí no me gusta”, aseguró Chantal. “A veces las líneas se van corriendo. Hay cosas que no me parecen divertidas”, contó, y dijo que Donato de Santis tiene otro perfil. Así como Dolli Irigoyen, que siempre fue seria, educada y correcta para corregir.