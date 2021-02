Charlotte Caniggia se fue de vacaciones a Punta Cana, República Dominicana, junto a su novio. Disfrutando a pleno del sol y la playa, la mediática compartió a través de tres posteos algunas postales en bikini y causó furor en sus dos millones y medio de seguidores en Instagram.

“Gózala. Que la vida es una, mami, gózala”, escribió en la publicación más reciente la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Si bien una vez más, algunos comentarios de usuarios en la red apuntaron contra la joven por sus retoques estéticos, ella nunca ha tenido problema en admitir que ha pasado por el quirófano para modificar por ejemplo sus pómulos, o bien para aplicarse botox en su rostro.

Además, Charlotte es muy sincera a la hora de admitir que le gusta disfrutar la vida y que no es muy adepta al trabajo. Recientemente, cuando visitó el programa Los Mammones, conducido por Jey Mammón, expresó: “Odio laburar. No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo ‘shopping’. Sé que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo”.

En el programa de la medianoche del canal América, la mediática no se ruborizó a la hora de afirmar: “Me gusta la plata. ¿A quién no? Hay cosas que no se solucionan con guita, pero todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida”.

En tanto que sobre su futuro comentó: “Me gustaría casarme y tener una hija. Pero con mi pareja no proyectamos eso, como que ninguno de los dos quiere”.