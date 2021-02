“Contentísima y conmovida, más que nada por el hecho de que es la primera oportunidad que voy a conducir el espectáculo. He trabajado a lo largo de 10 años realizando el pre espectáculo de la alfombra magenta y bueno, siempre y en todo momento es una compromiso, un reto, pero asimismo estoy muy ilusionada” expresiones precisas de Chiqui Angosto que comenzó ayer por la noche como entre las conductoras del Premio Lo Nuestro 2021.

Con mucha ilusión se la vio ayer de noche a la conductora por vez primera con José Ron -con quien jamás antes había cooperado- y al lado de Yuri con quien sí, ahora sostienen una increíble relación:

“Es una mujer talentosa, entretenida, humana, ‘sin pelos en la lengua’ y me chifla la multitud de esta manera. pienso que será una sección muy entretenida, indudablemente. no calla nada; lo afirma todo como lo es, como le salga y me divierto bastante con siempre y cuando la veo”.

De esta forma fue como se presentaron ayer de noche – alegres, espontáneos y deslumbrantes por sus looks- en la transmisión en directo del Premio Lo Nuestro 2021.

Lo vivido ayer de noche en el Premio Lo Nuestro 2021 fue muy emotivo y mucho más que particular, pues tanto los conductores como los artistas llevaron un mensaje de luz y positividad en la mitad de todo cuanto se vive en tiempos desfavorables por la pandemia.

Chiqui: se dio el gusto de tener 5 outfits distintas

Por su parte, Chiqui Angosto tuvo su fashion stylist en el hogar y fue la pequeña Carlota Valentina, su hija menor que la asistió a elegir su look final. La venezolana llegó a la alfombra magenta grande como una flor.

Fotografía: Instagram Chiqui Angosto

Escogió un vestido color negro con un escote profundo y abertura en la pierna que acabó de llenar su diseño con unos cuantos volúmenes en los hombros al estilo mariposa que se lucían bastante con el pelo recogido. El diseño estuvo al cargo de la diseñadora Isabel Sanchis y Gaby Rouge con joyas de Patricia Robalino Palm Beach.

Sobre la alfombra se la vio reluciente, sobre el ámbito asimismo y sucede que a todo le queda especial, como siempre y en todo momento.

Podemos destacar que en la mitad de la noche, logró un cambio de look completamente distinto, con un vestido rosa dejando al descubierto un hombro, con el pelo suelto y lució como una auténtica princesa en toda la presentación. ¡Pura distinción!

Pero, ese no fue el último cambio. En menos de 5 minutos se la vio con un vestido amarillo/mostaza con el corte afín al previo. Después uno blanco con escote sobresaliente enfrente y detrás, a fin de que por último al cierre sorprendiera con otro.

Fotografía: Instagram Univisión

El profesionalismo y outfit de Yuri relucieron

Por otra parte, se la vio a Yuri que participó en la conducción como anfitriona de la gala y le rindió un homenaje muy emotivo al fallecido Armando Manzanero. Pero no fue solo eso, asimismo estuvo nominada entre enormes estrellas de su generación y para eso, fue lo máximo con independencia de ganar o no.

Yuri ayer por la noche probó que regresar al ámbito de PLN fue muy particular, en tanto que en 1989 fue la última vez que presentó el primer premio de la liturgia inaugural de Premio Lo Nuestro.

La intérprete regresó con mucha energía y es así como se la vio no solo en su increíble look plateado (simil vidrio) y con bastante brillo -modelo confeccionado por la diseñadora Giannina Azar- sino dejó su huella como un hecho inolvidable. ¡Verdaderamente, relució mucho más que jamás en la alfombra!

Se puede destacar que asimismo, exactamente la misma Chiqui, escogió recogerse el pelo para mostrar un impresionante escote y su bella figura.

Total Black para el gallardo de la noche

José Ron, por su lado, asimismo tuvo lo propio y dejó a todas y cada una de las damas sin aliento: fue un caballero y conductor de gran lujo. Cabe rememorar que últimamente se lo vio participando en el software previo -en la pasada distribución de los Latin Grammy- y ayer por la noche se lo vio muy suelto y por vez primera como anfitrión de la liturgia primordial al lado de las 2 preciosas damas.

Fotografía: Univisión

Desde la cuenta oficial de Instagram de Univisión enseñaron su look de smoking súper muy elegante con un saco negro aterciopelado y una corbata de moño. Recogió su melena en un chongo samurai y desde las publicaciones en las comunidades les solicitaron a sus fieles: “¡No se derritan tan rápido que estaremos observando a José toda la noche”.

Al final, al cierre del Premio Lo Nuestro 2021, se las vio a las 2 conductoras con un look completamente distinto: Por una parte Yuri con un vestido verde y Chiqui toda de negro. ¿Lo que tenían en común? Las dos relucían como lo hicieron a lo largo de toda la noche.

La artista mexicana Yuri, la conductora Chiqui Angosto y el actor José Ron no solo fueron 3 conductores de mucho lujo a lo largo de toda la noche en Premio Lo Nuestro 2021, sino relucieron con sus looks seleccionados. Entérate mucho más datos de todos y cada uno de los artistas que formaron una parte de las premiaciones.