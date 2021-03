Boca igualó uno a uno contra Independiente en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga 2021. El Xeneize sigue en la sexta posición de la Zona 2, sin lograr un buen rendimiento futbolístico y sus hinchas están preocupados por la falta de triunfos. En el programa ESPN F90, el conductor Pollo Vignolo analizó al conjunto de Russo y no dudó en afirmar: «Ciclotimia pura«.

«Es imposible hablar de River sin hablar de Boca. Vos no sabés para dónde te sale Boca, te juega un partido como el de Vélez, otro como el de Claypole, otro como el de Defensores y otro como el de ayer. Es ciclotimia pura, eso es. Pero todavía no tiene un estilo definido, una forma una manera. Diganme cuál es el estilo de este Boca, porque no se sabe a qué juega», afirmó Vignolo.

«Yo no tengo definido a qué juega Boca, pero eso es lo menos importante. Porque el que no sabe a qué juega Boca es Tevez. Ayer después del partido declaró de una manera que es la que vemos todos, le preocupa que no sabe a qué juegan y esa es la mayor dificultad que enfrenta Boca. Cuando vos tenés un estilo definido, vos sabés que jugás de esa forma y listo», aseguró el Pollo.

Pollo Vignolo analizó a Boca

«Lo grave en Boca es que todavía no sabe a qué juega, pero no desde ahora, desde hace un año y medio. Y no me vengan con esos dos títulos», esgrimió el relator de la cadena norteamericana. Vignolo apuntó claramente y una vez más contra Miguel Ángel Russo, que parece no encontrarle la vuelta al equipo, porque ayer volvió a jugar mal, a pesar de que culpó al partido por lo cortado que fue.

En la permanente comparación con River, el Pollo sostiene que el equipo de Gallardo «tiene una idea definida». «Todos se preparan para jugar contra River porque le tienen miedo», aseguró el conductor de ESPN F90, quien se basó en el planteo de Racing. Pizzi salió a defenderse todo el partido y a evitar una goleada catastrófica como la que le propinaron en Santiago del Estero.