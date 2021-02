Cillian Murphy ,popular y popular actor de cine, teatro y televisión irlandés reveló los nombres de sus películas preferidas. El actor quien se realizó en su mayoría habitual entre los mas jóvenes por dar la vida a Thomas Shelby en la serie inglesa Peaky Blinders y al “Espantapájaros” en Batman Vuelve, en un reportaje con Rotten Tomatoes dio su criterio sobre los directivos de sus proyectos preferidas.

El personaje principal de Peaky Blinders, no solo es un enorme actor sino más bien un apasionado del cine viejo tiene sus opciones entre los artista de la pantalla grande. Comentó en una entrevista, con un portal de internet estadounidense de revisión y opiniones para cine y televisión, muy animadamente el nombre de sus películas preferidas de siempre.

Por su parte Cillian Murphy logró una aceptable reseña de sus actores preferidos entre aquéllos que aparecen nombres de la talla de Al Pacino y Gene Hackman. En la entrevista el irlandés, se atrevió a declarar : “Al Pacino te va a romper el corazón y Gene Hackman te va a romper el otro corazón”.

Aparentemente el artista comentó sobre la película Scarecrow obra de 1973 de Jerry Schatzberg, primera en la lista de Murphy: “Alquile la cinta por fallo, en el momento en que era un joven, adjuntado con mi hermano. Nos afirmaron que era una película de terror. Prácticamente me logró estimar ser actor”. La próxima en la lista de opciones de Murphy es “Orinan Streets” cuyo directivo es Martín Scorsese, de la que aseguró: “Excepcional energía y actuaciones de De Niro y Keitel, con Scorsese empezando a encantar el cine en la década de 1970”.

La tercera película en el top five de Cillian Murphy es “La Hain”, extenso film de Mathieu Kassovits. Esta fue seguida por “The Butcher Boy” apuntada por Neil Jordan, de la que resaltó su libro diciendo: ” Podría decirse que es el más destacable libro y película irlandesa de las La últimas décadas”. Su selección acaba con “The Nigth of the Hunter” de Hables Laughton de 1955, sobre la que delimitó como: “Una pieza maestra visualmente y en varios sentidos, pero asimismo una catástrofe. Robert Mitchum es impresionantemente imantado, sentenció”.