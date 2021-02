Últimamente, Cinthia Fernández contó que se presentará como aspirante aspirante a miembro del congreso de los diputados por la provincia de Buenos Aires. Y en este momento quizás en lo que sería sus primeros tanteos en la escena de la política, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), interpeló poderosamente al presidente Alberto Fernández por el escándalo del vacunatorio VIP., y no tardó en reventar la polémica en internet.

“¿Che, el presidente @alferdez no va a decir la palabra ‘excusas´? ¡Qué vergüenza, qué tristeza! Mucho más les vale que se apuren con la vacunación por el hecho de que se afirman la patada en el c… antes de tiempo”, lanzó leal a su estilo de adelante la mediática.

En frente de su mensaje, llovieron respuestas de todo calibre, a favor y en contra. Un usuario expresó: “Si serás miembro del congreso de los diputados, tenés que comenzar a estar informada de todo; el Presidente no posee porqué soliciar excusas, cumplió con su deber de echar al responsable”.

Cinthia no se quedó callada y retrucó: “Pienso que sí debería soliciar excusas. No pienso igual, ¡ sabían de todo lo mencionado! Fue una ofensa a todos: es la autoridad máxima y quién nos representa; y tampoco veo porqué habría que felicitarlo por el despido, si es lo mínimo que debía realizar”.

Entonces, en el momento en que la criticaron señalando que tiene un “pobre vocabulario”, la panelista respondió: “No me asusta, ciertos con estudios tampoco llegan lejos por corruptos; quiero ser bárbara y no criminal con título”.

Al final, Fernández señaló que se expresa como “persona común y corriente, libre de opinar al notar la vergonzosa novedad”.