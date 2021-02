Graciela Alfano reveló que la muerte de Carlos Menem un 14 de febrero no fue coincidencia ya que fue “un gran seductor”. Sin embargo, Cinthia Fernández no estuvo de acuerdo con que la vedette hablara de su relación amorosa con el ex mandatario a tan pocas horas de su muerte.

En su visita a Los ángeles de la mañana, Alfano contó algunos detalles de su romance con el ex mandatario: “Tuve una relación importante con él, porque Carlos estuvo muy enamorado de mí. Cuando en sus primeros seis meses de gobierno él se separó y Zulema se fue de la residencia de Olivos, me pidió que me fuera a vivir con él”.

Luego, Alfano contó por qué lo rechazó: “Le dije ‘vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace 20 años, y con el poder del sexo tengo a un país a mis pies, no necesito ningún poder tuyo’. Yo además en ese momento estaba casada. A mí me gustaba que la relación fuera clandestina. Era un gran seductor, como buen turco, era un gran amante. Además, me trataba de una manera muy especial”.

Después de los comentarios, la panelista se sintió incómoda y reaccionó: “¿A vos no te parece que no sería el momento de hacer este tipo de declaraciones, con la familia velándolo y vos diciendo que fuiste su amante? ¿No te parece fuerte y desubicado?”.

“No, a mí no me parece nada. Yo pienso que cada uno tiene que hablar. Desde las propias experiencias. Una de las cosas más maravillosas que pienso de él es que vivió como quiso, que hizo lo que quiso. Murió de una manera maravillosa, rodeado con Zulemita, Zulema y me encanta que esté rodeado de toda esa gente”, contestó Graciela.

“Él siempre me dijo que tenía que ser mucho más importante lo que uno piensa del otro, que lo que el otro piensa de uno. Lo que yo pienso del otro y de este momento es que tengo que hablar, porque es mi vida y mis vivencias, y él primero que está aplaudiendo es Carlos, porque estaba muy pendiente de esto”, finalizó.