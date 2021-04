Con una enorme trayectoria actoral, Luciano Castro se ganó la convidación al célebre programa de Telefe, “PH, Tenemos la posibilidad de Charlar”. A través de Andy Kusnetzoff, el reconocido actor se conmovió y recordó múltiples instantes esenciales de su historia. No obstante, hubo un instante muy sentido, en el que el intérprete lanzó fuertes afirmaciones sobre su vínculo con Diego Maradona: «Claudia tuvo bastante que ver».

“Lo conociste bastante a Diego”, ingresó el conductor. “Sí, tuve la fortuna. A conocer, no sé, si recordase algo de él, es todo. Es rarísimo estar con Diego. Yo viajé con él, estuve con él. Lo que para él era natural, no era nada natural, para lo bueno y para lo malo. Yo me quedo con movimientos que tuvo conmigo que quizás los aguardaba de otra persona y los tuvo conmigo. Yo me hago una pregunta, ¿de qué manera fue a parar ahí?”, recordó el intérprete.

Y siguió: “Claudia tuvo bastante que ver. Yo era muy chaval, se encontraba obnubilado por estar con Diego, pero asimismo observaba toda la multitud que lo rodeaba. A mí al fin y al cabo me han precaución un montón. Lo que me cuidó Guillermo, Claudia, exactamente el mismo Diego. Diego hacía lo que deseaba, pero asimismo hacía lo que podía. Yo tengo todo recuerdos bonitos. Una Navidad que pasamos todos juntos que para mí fue lindísima. Me guardo el recuerdo común, como de alguno, pero del mucho más grande”.

Aparte de rememorar al ídolo del fútbol, Luciano Castro visualizó en el período una postal, donde hace aparición con Sabrina Rojas y sus hijos en común. En pocos segundos, la emoción de apoderó del estudio. “¿Qué ves en la fotografía?”, deseó comprender Andy. “Es lo destacado que hice”, lanzó Luciano. Acto seguido, muy feliz recordó su casamiento misterio con la actriz en el año 2016: “Lo destacado que hice fue el casamiento misterio”.

“Por el hecho de que no se enteró absolutamente nadie enserio. Si tú quieras, te casás y no se entera absolutamente nadie. En el momento en que la conocí a Sabrina le dije que nos íbamos a desposar en el momento en que ahora tengamos hijos y en el momento en que tengamos una familia constituida. Le dije que lo íbamos a llevar a cabo del revés. Ella se encontraba segura de que jamás nos íbamos a desposar, pero nos casamos», declaró el invitado de la noche. ¿De qué manera reaccionará Rojas a las expresiones de amor de su marido?