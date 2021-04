El creativo Horacio “Chacho” Puebla habl sobre cmo localizar el pblico conveniente para el producto o servicio que deseo vender. En esta columna, perfecto para nuevos negociantes, nos detall los primordiales inconvenientes con los que está un individuo en el momento de seducir al pblico de que adquiera lo que da y cmo sortearlos.

Chacho Puebla es mendocino pero desde milésimas de segundo de 20 aos vive y trabaja en Europa. Desde all ha asesorado a cientos de compañías, entre ellas muchas mendocinas y argentinas. Basado en su experiencia, nos present el tema: “Cmo conseguir a tu cliente propósito”.

El creativo mencionó que a los mendocinos especialmente les cuenta bastante entender qu es lo que hacen, o sea cul es el producto o servicio que estn vendiendo. Precisamente por ello logró hincapi en que “es esencial preguntarse por qu y para qu lo hacs y qu funcin quers cumplir para la gente que van a contratar tu servicio”.

Siguiendo con esa recomendacin, dio un caso de muestra: “Una cosa es que vendas modelos para piletas y otra muy diferente es contribuir a la multitud a que tenga un verano sin adversidades”.

“Las compañías a las que les va bien tienen claro para qu hacen lo que hacen y as es milésimas de segundo fcil entender con quin debo conectar”, complet.

Hecho esto, recomend determinar un estereotipo de cliente, cmo es, cuntos aos tiene, cunto es su ingreso. As, se consigue un perfil y después se puede saber “el viaje del cliente”, donde se examina todo el desarrollo de compra, “qu le va pasando a la persona en todo el desarrollo de compra. Por poner un ejemplo, el tiempo en que se tarda la multitud en obtener un coche es entre 3 y 6 meses, en dependencia del mercado. Entre que lo decids y que lo comprs, ah pasan muchas etapas”, detall Puebla.

Esas etapas por las que pasa un cliente se llama “el tnel de compra”, “ah se te vienen a la cabeza las fabricantes, despus vas a evaluar el coche, vas realizando un embudo y te marchas a encasillar hasta la adquisición. En todos esos espacios vos tens ‘frenos sentimentales”; que son las experiencias que vas teniendo”, sigui enseñando el publicista. “En el momento en que entends esas barreras sentimentales es milésimas de segundo fcil comprender cmo destrabarlas”, complet.

En las sugerencias que brind Chacho, mencionó que es esencial que la persona que vende un producto o servicio consigua “ponerse en los pies del cliente”. Otro punto a valorar es el mercado y la rivalidad.

“La multitud no es fcil de encasillar. Frecuentemente ‘la data’ es patraña. Por servirnos de un ejemplo, si buscs en Internet ‘Mi marido’, en Google plus te autocompleta completamente diferente que en Fb. Esto se da pues la multitud comprende que Fb los est viendo y en Google plus piensan que no”, explic.

Hay que tomar en consideración tambin, como emprendedor, que “no pues le resoluciones la vida a la multitud, la multitud comprará tu producto”. Y ejemplific: “las barritas que poseen azcar se abren del medio, pues as se vaca mejor el producto en el caf, pero la multitud las prosigue rompiendo por la punta. No es tan fcil lograr que la multitud cambie hbitos, de ahí que tiene bastante que ver lo sensible”, concluy.

En este link pods oír la columna completa de Horacio Chacho Puebla en MDZ Radio.