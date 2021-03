Alejandra Maglietti jamás deja de sorprendernos puesto que aparte de ser entre las mujeres mucho más preciosas de la Argentina, codiciada internacionalmente, tiene una alta pluralidad de profesiones. Más allá de que hoy día es mucho más habitual por ser es una periodista, a la blonda de 35 años se le suman en su currículo el ser: modelo, letrada, actriz, vedette y conductora argentina.

Hoy en día la conductora trabaja en Canal 9 en Bendita, el que es un programa emitido por la televisión argentina, semeja querer bastante este trabajo en tanto que acostumbra divulgar fotografías en su Instagram desde el estudio de grabación. Previamente en la pantalla chavala se resaltó como conductora y panelista en programas de entretenimientos como “Acoso textual” y también “Infama”. Asimismo pasó por la pantalla grande al trabajar en “Días contados” en el 2017. Pero la lista de actuaciones prosigue puesto que Maglietti, en el planeta del teatro, integró la obra “Excitante” en el 2011. Aparte de ello a su extendida lista de trabajos tenemos la posibilidad de añadir el trabajar en Radio Continental, en el software “La mirada lúcida” donde hacía columnas de espectáculos, tecnologías, y sociedad.

En lo que se refiere a su trayectoria de modelaje, la hermosa panelista empezó haciéndose famosa en la pasarela con 18 años. La modelo participó en numerosos acontecimientos como en el desfile anual de Roberto Giordano. No obstante su enorme salto a la popularidad fue en 2006, al interpretar una propaganda de los snacks Doritos. Pero a no confundirse Alejandra no es únicamente una cara bonita puesto que en 2012 se recibió de letrada en la Facultad Católica Argentina. No contenta con esto, en 2016, logró una diplomatura en periodismo en el Centro de Estudios Buenos Aires.

Lo que resalta a Alejadra Maglietti es visto que ha conocido anteponerse a todos y cada uno de los estereotipos que por su imagen le han adjudicado, probando su enorme intelecto. Su increíble hermosura y atrayente físico la llevaron a conseguir 1,6 millones de seguidores en Instagram, lo asombroso es que el conjunto grupo de sus entusiastas tiene dentro personas de todas y cada una de las edades.

Imagen: Instagram Alejandra Maglietti

Precisamente el envidiable cuerpo de la actriz es fruto de una vida sana y llena de ejercicios. Ocasionalmente Alejandra comparte en sus rede sociales su rutina de gimnasio y los suplemento o alimentos que consume. Últimamente la hermosura argentina compartió en su Instagram una fotografía publicitando el suplemento que consume para conseguir los desenlaces de su figura inusual. En la fotografía se la puede ver a Alejandra Maglietti con un traje de baño color colorado pasión que prende a todos asolando con los y comentarios de sus fieles.