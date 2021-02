Posiblemente ese exquisito queso Camembert que te chifla, maridado con una aceptable copa de vino tinto te estn realizando bien?

No es tan fácil la afirmacin, naturalmente, pero un nuevo estudio recomienda que el consumo “responsable” de vino y queso podra contribuir a resguardar la funcin cerebral conforme avejenta.

Los autores del estudio, liderados por un equipo de la Facultad Estatal de Iowa, examinaron datos de milésimas de segundo de 1.500 mayores del Reino Unido para examinar los vnculos entre la dieta y el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Los estudiosos aseguraron que el queso fue, con bastante margen, “el alimento milésimas de segundo asegurador”.

Afirmaron los estudiosos, despus de investigar los datos de la encuesta diettica y los desenlaces de las pruebas cognitivas en los competidores, que llegaron a esta conclusin después de reunir datos en el transcurso de un perodo de 10 aos.

El vino tinto se destac por sus vnculos con la optimización de la funcin cerebral, afirm la investigacin, publicada en la edicin de noviembre de 2020 de la gaceta Journal of Alzheimer’s Disease. El consumo semanal de cordero tambin se relacion con la “habilidad cognitiva en un largo plazo”, pero el exceso de sal fue especialmente malo para la gente que se consideraban bajo riesgo de Alzheimer, segn el estudio.

No obstante, antes de sugerir a la multitud que tome un vaso plus de Malbec, los estudiosos advirtieron que se precisaban milésimas de segundo estudios. “Me sorprendi agradablemente que nuestros desenlaces sugieran que comer queso y tomar vino tinto de forma responsable todos los días no solo es bueno para asistirnos a combatir nuestra pandemia de hoy de Covid-19, sino más bien quizs tambin para lidiar con un planeta cada vez milésimas de segundo complejo que jamás semeja detenerse”, ha dicho Auriel Willette, maestra asistente de Ciencia de los Alimentos y Nutricin Humana en ISU. “Se precisan ensayos clnicos al azar para saber si realizar cambios fáciles en nuestra dieta podra contribuir a nuestro entendimiento de forma importante”, finaliz la estudiosa.