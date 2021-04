Cómo funciona Starlink, la internet satelital de Elon Musk, en primera persona

No , la finca tenía su propia cascada. Entre eso e internet, elegí la cascada.

Por lo tanto, me encontré con que mi única opción para teletrabajar, comunicarme con amigos y familiares y permanecer conectado en caso de emergencia era usar internet por satélite. A mediados de enero, justo después de la mudanza, firmamos un contrato de 2 años con Hughes Net, el mayor proveedor de internet por satélite de Estados Unidos.

Había 2 puntos débiles importantes: el retardo y los límites de datos. Hughes Net se basa en satélites a 35.000 kilómetros de distancia en órbita geoestacionaria, y la transmisión de datos de ida y vuelta, incluso a la velocidad de la luz, crea un retraso de aproximadamente un segundo. Creedme, esa demora de un segundo es terriblemente molesta en las llamadas por Zoom.

A diferencia del cable, los planes de internet por satélite no cobran en función de la velocidad de los datos, sino de la cantidad de datos que envías y recibes. Una vez que alcanzas tu límite de datos mensual, la conexión se colapsa a 3 Mbps, lo suficiente para volver a la página web de Hughes Net y comprar más paquetes de datos.

Básicamente, es un horror. Por eso, cuando tuve la oportunidad de probar Starlink, la obra de Elon Musk para ganar la carrera espacial intra-multimillonaria y revolucionar internet en el proceso, lo hice.

El programa beta Better than Nothing de Starlink utiliza alrededor de 1.000 pequeños satélites que se deslizan a solo 1.126 km por encima de nuestra atmósfera a 27.258 km/h. Tener los satélites más cerca de la superficie de la Tierra reduce el retraso a aproximadamente 30 milisegundos, que es un poco más lento que el internet por cable pero rápido como un rayo en comparación con Hughes Net.

Con solo 10.000 usuarios de Starlink compartiendo 1.000 satélites, nunca se ha hablado de límites de datos. El insignificante retraso de Starlink y el servicio sin límite de datos prometen solucionar la crisis de la banda ancha que existe en el medio rural en Estados Unidos con un internet por satélite de mejor calidad.

Después de algunas semanas utilizando Hughes Net y tras 3 semanas con Starlink como mi única opción de acceso a internet, estoy listo para dar mi veredicto.Starlink lo ha conseguido

La industria de las comunicaciones por satélite (que ahora mismo está en auge) tiene una nueva medalla de oro. Nunca había visto un producto o servicio tan completamente superado como el servicio de internet de Hughes Net por Starlink.

Dicho esto, sigo prefiriendo el cable a Starlink. A pesar de lo bueno que es este internet por satélite, aún no está a la altura de las conexiones terrestres.

Aquí está mi relato sobre cómo cambiar el servicio de internet de Hughes Net por el de Starlink cómo cambió mi vida.

Primero, un vistazo a cómo se compara Starlink con Hughes Net

Starlink versus Hughes Net

Cualquiera con vistas al cielo del sur puede obtener internet por satélite y, sin embargo, hay 21 millones de estadounidenses sin acceso a banda ancha y solo se estima que 1,7 millones de clientes utilizan el servicio satelital. Empecé con Hughes Net porque era la única opción donde vivo, al sur de Vermont.

¿Cuántas antenas se necesitan para vivir en el campo?

Antenas internet satelital

La antena más baja es para el servicio de Hughes Net. La de arriba, que es la que usaban los dueños anteriores, tiene televisión por satélite. Encima de esa, hay una antena direccional que apunta a la torre de telefonía más cercana para aumentar la cobertura en mi casa.

Para mi sorpresa, Hughes Net resultó ser bastante bueno. Bueno, un poco molesto pero útil

La novia de Alex Lockie probando internet

Mi prometida y yo trabajamos con el servicio de Hughes Net durante casi un mes. Podíamos transmitir videos, navegar por internet y hacer nuestro trabajo cómodamente, hasta que llegó el momento de las videollamadas, que tuvimos que cambiar por llamadas desde el fijo. Hughes Net también facilitó la configuración al enviar a un técnico para instalar la antena solo 3 días después de mi llamada. Cuando el técnico se fue, ya tenía conexión.

Estos números son típicos de Hughes Net

Números son típicos de Hughes Net

Hughes Net superaba constantemente las velocidades de descarga de 25 Mbps anunciadas, como se muestra en esta captura de pantalla de una prueba de velocidad que hice después de comenzar a usar el servicio. No obstante, hay que tener en cuenta el retraso (el número de «ping» muestra que mi dispositivo tarda 637 milisegundos en responder a una solicitud del servidor de alojamiento).

Sin embargo la velocidad en Hughes Net no es el problema, sino los límites de datos

Límite de datos de Hughes Net

Este es el gráfico incomprensible que muestra Hughes Net para ayudarte a medir el uso de datos. Lo encontramos inconsistente y muy difícil de entender. ¿Cómo pude descargar 10,9 GB de datos el 20 de enero en un plan de 30 GB / mes y que me quedaran 28,1 GB?

En la tercera semana de servicio, los datos fallaron por completo

Tuve que comprar paquetes de datos adicionales, marcados en amarillo en el gráfico, por 9 dólares (7,61 euros). (Llamé a Hughes Net 3 veces buscando una explicación de este gráfico y ni siquiera intentaron explicarlo).

Pero justo cuando Hughes Net dejó de tener sentido, tuve suerte: apareció la opción de Starlink

La opción de Starlink

Starlink aún no está ampliamente disponible, ya que sus satélites están actualmente agrupados en su mayoría alrededor del extremo norte de EEUU. Por lo que sé, solo los residentes de áreas rurales de los estados del norte y zonas de Canadá han sido invitados a unirse al programa beta. Yo vivo al sur de los límites anunciados, pero sorprendentemente, recibí este correo electrónico aproximadamente un mes después de preguntar.

A pesar de lo emocionado que estaba, dudé un poco

Hughes Net, a 76 euros al mes, complementado con un teléfono fijo y una cuidadosa programación de llamadas de Zoom, básicamente funcionaba bien. El coste de la antena de Starlink eran ya 420 euros, más los 42 al mes del servicio. Pensé en frío si me compensaba hacer esa inversión por producto que de momento era de prueba. Además, Hughes Net solo ofrece contratos de 2 años y tendría que pagar me tocaba pagar una penalización de unos 340 euros por cancelar el mío. Al final, me atreví.

Starlink me dijo primero que su hardware podía tardar 4 semanas en llegar

Pero a los pocos días de realizar el pedido, la compañía envió un correo electrónico para decir que mis dispositivos se habían enviado y llegarían unas 2 semanas antes de lo previsto. En realidad, la correspondencia llegó desde California pocos días después de ese correo electrónico, mucho antes de lo previsto. Lo abrí y encontré un conjunto mínimo de instrucciones.

Este es el hardware a medida que se envía

Hardware de Starlink

La antena se envía separada de su base. Hay un cable gigante de alambre que lo conecta todo. Solo hay que poner la antena en la base y conectar el cable de alimentación.

Aquí está el elegante router (a la derecha)

Router de Starlink

En general, el diseño industrial del producto Starlink es exquisito. Compáralo con el router de Hughes Net, que es más tosco.

Una vez que saqué de la caja el «Dishy McFlatface» de Starlink, lo coloqué fuera y lo enchufé a una toma de corriente en el interior

¡Eso fue todo! La antena solo necesita vistas al cielo.

Una vez encendida, la antena empieza a funcionar automáticamente cuando su motor interno encuentra los satélites Starlink en el cielo.

Unos segundos después de inclinarse la antena, aparece una red WiFi en tus dispositivos. Te solicita iniciar sesión y configurar la contraseña del router, y ya está, te conectas a una red de internet fuerte y rápida que no hará que tus jefes se enfaden por el retardo en las llamadas por Zoom.

Aquí hay una prueba de velocidad de Starlink bastante estándar

Velocidad Starlink

En lo que se refiere a las antenas, la de Hughes Net de un metro es grande y fea en comparación

Pagué una tarifa de instalación de 42 euros para que un técnico la atornillara al lateral de mi casa, y el monstruoso cable de alimentación rodea la vivienda hasta otro agujero en la pared perforado por el técnico. Tantos agujeros no deben ser buenos para mi casa.

Sin embargo, el servicio Starlink implica que haya un cable grande y feo que rodea mi puerta

El cable de Starlink es más ancho, lo que lo hace demasiado grande para caber a través de los agujeros que ya había hecho el técnico de Hughes Net.

Con Hughes Net en invierno, la antena estaba constantemente cubierta de nieve y dejaba de funcionar debido a eso

Los dueños de antenas sabemos que cada cierto tiempo toca limpiarlas.

Starlink ha incorporado el «modo de derretimiento de la nieve», pero no esperaba que funcionara tan bien

Starlink modo de derretimiento nieve

A diferencia de la antena de Hughes Net, la de Starlink ha resistido un clima bastante extremo, incluyendo varios metros de nieve y aguanieve. De alguna manera, la antena se calienta y derrite el hielo y la nieve.

Aun así, no es perfecta

Me preocupa que un coche le dé un golpe o que mi perro muerda el cable. Si bien Starlink funciona fantásticamente para proporcionar internet rápido, me sigue pareciendo que el material no tiene mucha calidad.

Y, en última instancia, Starlink no deja de ser internet por satélite (todavía veo esta pantalla más de lo que me gustaría) Cuelgue Starlink

Es vulnerable al clima y al viento, lo que interrumpe la señal. Si alguien se pone delante de la antena, provocaría una interrupción de la conexión.

Y hablando de interrupciones, Starlink se corta de 1 a 10 segundos docenas de veces al día. Es común que una llamada se interrumpa brevemente antes de que se restablezca la conexión. Sin datos concretos, estimaría que Starlink se corta un poco más que Hughes Net, pero las interrupciones son menos graves.

Esas son mis únicas 2 críticas a Starlink. En general, es una mejora absoluta

¿Alguna vez has intentado jugar a un juego de disparos online con un retraso de internet por satélite? Es imposible ganar. En Starlink, por otro lado, estoy ganando en juegos de «Apex Legends» mientras mi prometida transmite videos en la otra habitación.

Además, el pequeño y elegante router de Starlink brinda una señal superfuerte.

En mi granero, a unos 21 metros de distancia del router y en un edificio completamente diferente, todavía obtengo una señal lo suficientemente buena como para transmitir música y recibir notificaciones en mi teléfono. Hughes Net también tenía una buena cobertura, pero no tan buena.

Al final, cancelé mi contrato con Hughes Net.

Cancelé el día 29 mi contrato de 2 años. Les enviaré de vuelta el hardware del transmisor y el módem que me prestaron, pero ni siquiera me piden la antena.

Soy optimista con que Starlink mejorará aún más.

A medida que Starlink crece, Musk espera que las velocidades de descarga / carga se dupliquen y que el retardo disminuya a medida que su área de cobertura se mueve gradualmente hacia el ecuador. Finalmente, Musk espera tener decenas de miles de satélites a múltiples altitudes cubriendo la Tierra, momento en el que la velocidad de comunicación a través de su propio internet extraterrestre puede exceder la de las conexiones por cable en la tierra. No es de extrañar que Starlink esté recaudando inversiones. Hughes Net está totalmente superado en este ámbito.

En 2021, la conectividad a internet representa un servicio esencial que me permite hacer mi trabajo y generar ingresos.

Vivo en un lugar hermoso, a lo largo de unos 2,4 km de caminos de tierra en una localidad de 1.700 habitantes, que no me gustaría ver excavada para instalar cables de fibra óptica.

Desde el punto de vista del usuario final, Starlink está cerca de cumplir con el alto estándar de internet de banda ancha rápida que incluso los estadounidenses de entornos rurales han llegado a exigir y esperar en un mundo donde la conexión lo es todo, indicó Business Insider.