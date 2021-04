A lo largo de la tarde del miércoles, horas anteriores a que Alberto Fernández indique las novedosas limitaciones para frenar la segunda ola de coronavirus, los panelistas del programa que conduce Alejandro Fantino, por donde pasaron figuras como Luis Ventura y Mauricio D’Alessandro, especularon sobre las novedosas medidas que tomaría el Gobierno. En consecuencia, en ese contexto, Marcela Tauro no logró supervisar su indignación: «¿De qué forma desean que no se enojen?».

Con relación a ello, al principio de la edición de Fantino a la Tarde de ayer, Facundo Pastor aseguró que solo la gente fundamentales van a poder emplear el transporte público desde el nuevo DNU. Como resultado, la Tauro reaccionó: «Yo no soy fundamental». «Sí, sos fundamental por el hecho de que trabajás en un canal de televisión y cumplís un papel periodístico. Andas cierta como fundamental», le aseguró su compañero.

En esa línea, Pastor contó: «Si trabajases en una alimentaria serías fundamental, si trabajases en un hospital serías fundamental». No obstante, Marcela no se dio por derrotada y también insistió: «Si trabajo en una vivienda de ropa ¿no?». En ese sentido, el periodista explicó: «No, personal familiar está en duda. No pienso que el decreto lleve a cabo hincapié en el plantel familiar».

Sin embargo, ahora, la Tauro no logró disimular su indignación y disparó: «¿Pero de qué manera desean que no se enfurezca la multitud?». «No se enojen conmigo, yo cuento la información que poseemos», apuntó Pastor. En consecuencia, la mediática meditó: «No, no me enojo. Trato de buscar respuestas por el hecho de que me coloco en el sitio del señor que tiene la vivienda de ropa, la usada doméstica y un montón de cosas que dicen: ‘¿Por qué razón estos que están en la tele son fundamentales y yo no?».

Lejos de acabar allí, más tarde, Marcela deseó comprender: «¿De qué forma perjudica esto a los institutos? Por el hecho de que si viajan únicamente los fundamentales, ¿de qué forma los progenitores lo llevan al instituto?». Al escucharla, de forma rápida, su compañero explicó: «Viaja el alumno considerado fundamental con el adulto que lo acompaña considerado fundamental».