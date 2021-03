Alberto Fernández presentó el día de hoy las primeras mil proyectos públicas en todo el país. En el contexto de una charla de prensa brindada en la Casa Rosada, el gobernante aseveró: «Es un enorme avance que estemos festejando el día de hoy que tengamos mil proyectos en marcha durante todo el país, pues la realidad que la argentina precisa esa infraestructura para lograr medrar» y resaltó: «La Argentina quedó muy postergada, estas mil proyectos cuestan 560 mil millones de pesos que son como 6 mil y pico de millones de dólares estadounidenses».

En esa línea logró referencia a las negociaciones del país con el FMI y precisó: «El año próximo deberíamos pagarle en el fondo 18 mil millones, tres ocasiones lo que hemos invertido en estas mil proyectos que le están mudando la vida a los argentinos, y el año próximo 19 mil millones de dólares estadounidenses» y añadió: «Este año debimos pagarle a los privados 7 mil millones de dólares estadounidenses, el semejante a eso que invertimos en estas mil proyectos a fin de que los argentinos se desarrollen».

Lejos de quedarse mudo y sin denominar de forma directa al gobierno del expresidente, Mauricio Macri, el jefe de Estado, remarcó: «Ciertos escogen el sendero simple de endeudarse y olvidar a su gente y escogemos el sendero de debatir y luchar con los acreedores y ofrecerle seguridad y futuro a todos los y las argentinas» y resaltó: «Se los digo en números a fin de que tomen noción de cuanto nos pospone la deuda que hemos conseguido».

En ese sentido, aseguró: «En este momento todos están deseoso a fin de que arreglemos, asimismo estoy ansioso por reparar, lo que no haré es reparar a costa de los argentinos, eso lo hicieron , no lo haré» y resaltó: «A estas cosas las digo a fin de que tengamos memoria y nos repitamos jamás mas similar experiencia». En consecuencia, logró hincapié en lo que según marcó hace llegar primero a un convenio con el FMI antes que arreglar los inconvenientes de infraestructura de cada provincia.

«En el momento en que se escoge el sendero de endeudarse y pagarle a los acreedores, los vecinos de Neuquén se quedan sin caminos, los amigos de Metas se quedan sin cloacas, los amigos de San Francisco se quedan sin ruta. Esa red social de pueblos originarios que está en Catamarca, todos son la prioridad para , todos son la prioridad, no existe ninguna prioridad mayor que esa», aseveró.

Alberto Fernández: «Jamás vi a ninguno de los contrarios decir tengo una puerta para abrir y hallar vacunas para los argentinos»

Sobre las secuelas de la pandemia del coronavirus, el presidente recalcó: «Vimos enfermar a conocidos cercanos, vimos fallecer a conocidos cercanos ¿tras similar labor que otra cosa tenemos la posibilidad de llevar a cabo si no es ponernos codo a codo?» y añadió: « sé que opínan vamos codo a codo, vamos a llevarlo a cabo, trayendo vacunas, garantizando salud para todos y cada uno de los argentinos, trayendo vacunas fundamentales para los trabajadores».

«Conseguimos vacunas y llegan pausadamente. Hemos trabajado todos infatigablemente para hallar esas vacunas», afirmó y en ese sentido, arremetió contra la oposición. «Jamás vi a ninguno de los contrarios decir tengo una puerta para abrir y hallar vacunas para los argentinos, me hubiese encantado que lo hiciesen y no que me acusasen de envenenarlos», aseguró y destacó: «Pero es el tiempo que nos tocó y somos considerablemente más los que deseamos recobrar una Argentina unida, que codo a codo protege sus mayores, que se vacune y deje atrás la catástrofe de la pandemia».