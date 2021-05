Parlamentarias elegidas de Posadas vivieron la cuarta edición de esa experiencia legislativa con enorme entusiasmo y la reflejaron en 29 ideas, las que fueron elogiadas por el Gobernador de la región, Lalo Stelatto y la conocida estudiosa, socióloga, historiadora y feminista argentina.

En un contexto diferente marcado por la urgencia epidemiológica a raíz del COVID-19, se llevó adelante la sesión de cierre del Parlamento de la Mujer 2021, en modalidad virtual, acatando de esa forma, las medidas sanitarias primordiales para proteger la salud de las competidores y del personal de la institución.

Merced al trabajo mancomunado entre los concejales, autoridades municipales y el plantel técnico y logístico del HCD, se llevó adelante la cuarta edición de la instancia legislativa donde las parlamentarias redoblaron su esfuerzo y también incorporaron y aprobaron un total de 29 ideas: 21 Ordenanzas, 7 Comunicaciones y una Declaración.

Con un configurado protocolo gracias a las condiciones sanitarias establecidas en todo el país, las parlamentarias juraron y hicieron la decisión de autoridades en el Recinto, quedando en la presidencia del Cuerpo Deliberativo, Milagros Maria Eva Reyna de la banca del concejal Facundo Sartori; Marlenne Abrile, en el cargo de Asesora; Laura Garello en la Prosecretaría Administrativa y Natalia Carolina Pereyra en la Prosecretaría Legislativa. Como protectora del Pueblo, se desempeñó, Cecilia Thomas Benchoff.

Al comienzo de la sesión, el gobernador de la Localidad, Leonardo Stelatto, el presidente del HCD, Facundo López Sartori; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, cjal. Mariela Dachary al lado de la conocida estudiosa, socióloga, historiadora y feminista argentina, Dora Acantilado les dedicaron a las parlamentarias una cálida bienvenida.

“Es esencial poner énfasis la participación política de las mujeres (…) indudablemente entendemos que la participación del género es una pelea día tras día que demanda nuestro esfuerzo (…) en este Parlamento tendremos la participación de Dora Barranco que para nosotros es un orgullo y un exitación que esté presente”, resaltó Dachary después de agradecer y saludar a las autoridades provinciales y municipales que se unieron a la día. “Para nosotros es esencial que se impliquen y vean la riqueza de este trabajo logrado”, añadió.

El titular del Cuerpo Deliberativo, Facundo Sartori, resaltó el ahínco invertido por el plantel de la institución para llevar adelante esta instancia de participación y enfrentamiento y ha dicho: “Deseo que se piense un tanto que desde el 8 de marzo que viene haciendo un trabajo la Comisión de Género, que el día de hoy si se desea tiene un resultado y eso es capacitación, es el sorteo (…)comprender que las parlamentarias que están participando están representando a muchas que hubiesen amado estar en su rincón (…) es una política de estado del Concejo Deliberante pues desde el 2018, en esa temporada la edil Natalia Giménez empezó asimismo con Fernando Balancee, que es el día de hoy el vicepresidente Primero de este Concejo Deliberante, han comenzado con este desarrollo de ofrecer visibilidad a esta pelea del género(…) comprender que es una política de estado que no es dependiente de un Presidente, sino más bien de que esto debe seguir en el 2022, en el 2023 y en el 2024 (…) Posadas es una localidad demasiado inclusiva, donde las voces de todos nosotros y de nosotras están representadas”.

Stelatto, por su lado, festejó la existencia de los gobernantes municipales y reflejó la intención de las competidores en todos y cada idea presentada: “es para resaltar este acercamiento que ofrece el HCD a toda las mujeres posadeñas, es una labor que ha de ser continuada de forma permanente, en tanto que en temas de igualdad de género hay varias cosas por realizar”.

Como convidada particular, la doctora en Historia por la Facultad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, maestra solicitud de la Facultad de Buenos Aires y también Estudiosa Primordial del CONICET, Dora Acantilado, dedicó a las parlamentarias encomios por las proposiciones presentadas: “es un colosal honor para mí, no se imaginan la alegría que me genera que en ese pedazo de tierra, mucho más a nivel municipal, haya una instancia de este modo. La política se creó exactamente para editar la verdad, hay mucha crudeza y no es nada menos que en la malla popular donde se tienen la posibilidad de llevar a cabo las transformaciones (…) no dejen de formar parte alén de las adversidades”.

Además de esto, meditó sobre el contexto pandémico y el fortalecimiento de las políticas públicas con relación al género: “ahora mismo tan bien difícil y lamentable de esta bifurcación está habiendo programas en desempeño. Aún en medio de una situación de seguridad habrá una conquista mucho más rica de derechos (…) La sociedad argentina tiene una extendida lista de politización de las mujeres, es una tradición la participación de las mujeres. No puedo dejar de evocar a Eva Perón que fue la manifestación de la intención femenina, una intención de justicia, un derrame de igualdad, o sea una extendida tradición de la Argentina (…) No hay un espacio donde no haya habido históricamente una dieta de movilizaciones de mujeres (…) todavía todavía es un desafío pero pues todavía hay una resolución tan patriarcal que las mujeres tienen que conciliar. Requerimos que los hombres den un “volantazo” de sus resoluciones patriarcales. Los compañeros hombres han de ser corresponsables de la vida del hogar sino más bien es imposible ofrecer la paridad (…) es un colosal gusto militar con ustedes”.