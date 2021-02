En medio del conflicto por los incendios en El Bolsón, que fueron los más arduos en décadas, el intendente Bruno Pogliano sufrió un intento de secuestro. Según relató el funcionario, un grupo de encapuchados con machetes y armas blancas lo increpó en un episodio violento. Al respecto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que se trataba de individuos pertenecientes a la agrupación mapuche «RAM».

«Sufrí una situación amenazante mientras participaba en una reunión pacífica con pobladores afectados por el incendio en Cuesta del Ternero», reveló el intendente de El Bolsón a través de su Twitter, poco tiempo después de que la situación de los incendios haya sido controlada. También señaló que «estos hechos son inadmisibles», y relató cómo prosiguió el episodio.

Así, Bruno Pogliano describió que, al finalizar la reunión, «irrumpieron 15 personas, algunas encapuchadas y otras con las caras pintadas de negro, portando machetes y armas blancas, quienes me amenazaron e impidieron que me retire del lugar, privándome de mi libertad». Por otro lado, aclaró que no se encontraba solo, sino que estaba «acompañado por funcionarios» de su «Gabinete municipal».

«Y estaban presentes la concejal Rosa Monsalve y el gerente de Anses de El Bolsón, Leonardo García», agregó el intendente y explicó que «tuvieron que intervenir los vecinos del paraje para que pudiera retirarme del lugar». Por último, explicó que estos episodios «hablan del nivel de violencia y de impunidad por parte de estos individuos, a quienes voy a denunciar penalmente para que la justicia investigue y le ponga un freno a este tipo de atropellos».

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó su apoyo a Bruno Pogliano tras el incidente, y aseguró que los agresores pertenecían al grupo mapuche RAM. «El nivel de impunidad del RAM en el sur es producto de un gobierno que no distingue entre la legalidad y el delito. No podemos aceptar vivir bajo el sometimiento y la violencia», escribió en Twitter.