Celeste Muriega y Hernán Drago se convirtieron en el blanco de la mirada pública ya hace dos semanas en el momento en que se ha dicho en los medio, que aparentemente los dos estarían en una relación cariñosa. Más allá de que de momento no han expresado nada de forma oficial, desde el instante en que esto salió a la luz, son el centro de las gracietas y chicanas de Guido Kaczka. En la día de ayer, Celeste dialogó con Nicole Neumann para “Nicole al mediodía”, donde se sinceró sobre esto.

«¿Disfrutas de qué forma baila Hernán?», averiguó el panelista. Con una sonrisa, Muriega respondió: «Con total sinceridad, con una mano en el pecho, me chifla. Me hace reír mucho. Y adoro a la multitud que me hace reír. A mí me chifla, siempre y en todo momento le digo: ‘¿no te tirás un paso, Hernán?’. Es como que le digo: ‘todo lo hacés igual. Un rock, una cumbia, lo hacés igual. Con el peluquín y listo’. Pero si la intención es llevar a cabo reír a la multitud, lo consigue. Me chifla, me hace reír un montón, eso es primordial».

«Está realmente bien, no nos significa bastante… pero… Si no se niega ni se asegura…», delimitó Nicole Neumann, dejando entrever que Celeste Muriega estaría protagonizando un romance con Hernán Drago. Tras escucharla, Celeste delimitó: «Está bueno tomar unos mates, gozar actualmente, conocerse, cada uno de ellos con su mate, ja. no le abro las puertas de mi casa al mundo entero y sí decidí abrírselas a para comprender a esa persona. Me hace reír bastante y me semeja una increíble persona. No tengo considerablemente más para decir, es como saber en algo que no hay, es lo que nos pasa. Por supuesto me dí el sitio a comprender a esa persona y le abrí las puertas de mi casa el poquito tiempo que tenía aquí para destinarlo. Compartimos muchas hablas. No tengo muchas expresiones, ja».

Cabe apuntar que, días atrás, el panelista de «Bienvenidos a Bordo» dialogó con Juan Etchegoyen para «Mitre Live«, donde se pronunció sobre el supuesto romance con Celeste Muriega. «Me desean poner de novio, en su instante aclaré lo de Maglietti y en este momento me toca aclarar lo de Celeste Muriega. Mi corazón está bien y en los últimos un par de años estuvo lastimado por mi separación tras veinte años Mi corazón está mejor que tiempo atrás atrás. En este momento mi corazón está solo y prosigue intentando encontrar la estabilidad. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance. Es una chavala que es soltera y estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos realmente bien. En un tiempo me agradaría estar con alguien, pero el día de hoy no. El día de mañana no sé. El día de hoy no me agradaría que se muestre esa persona», expresó Hernán Drago.

«No fue una primera cita lo de los mates. Le ofrecí llevarla un día que estamos trabajando en el canal y a lo largo del viaje tomamos mate cada uno de ellos con su equipo. Ese día comimos comida china cada uno de ellos con sus palitos. Después van a ser cuestiones de o mía. No hubo primera cita, no hay romance ni nada. Es una mina que me semeja una mujer entera la mire por donde la mires, me agrada y es una artista. No hay nada para titular ni nos nos encontramos volviendo a conocer. Esa persona que llegue a mi vida debe ser un individuo fácil, apacible, que disfrute de esas cosas. Que me pregunte como me fue y algo sano. Que no sea arroscado, que sea un individuo trabajadora y cariñosa», añadió después Hernán Drago sobre su supuesto romance con Celeste Muriega.