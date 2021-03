Telefe confirmó una nueva temporada de MasterChef Celebrity. El exitoso reality culinario tendrá un nuevo capítulo que protagonizarán diferentes figuras del ambiente de la Argentina.

El que publicó la noticia fue Santiago del Moro, conductor del programa, y de paso le avisó a Catherine Fulop que por tercera vez le propuso a la producción su participación.

Recordemos que la última emisión del reality generó repercusiones tras el cruce que tuvo Daniel Araoz con el jurado del programa. El humorista se mostró satisfecho con la preparación de sus costillas de cerdo y arroz con maracuyá. “Le puse ‘Juancito’ como a mi viejo”, aseguró el cordobés. Pero su alegría desapareció cuando empezó la devolución de los chefs.

“No entiendo lo que quisiste hacer. Son cosas por separado que no están integradas. El cerdo está bien, pero no entiendo que quisiste hacer con las dos frutas. Y ese era el desafío de hoy”, apuntó Germán Martitegui. Y añadió: “El melón no es una fruta que sea muy feliz si está caliente y tiene mucha agua. Entonces, cuando le agregás la acidez del marsala y el maracuyá, no funciona bien. Después, la granada me hubiese gustado más sola que con el oporto”.

Viendo el enfado que tenía el participante ante esas palabras, Donato De Santis trató de contenerlo. “No te frustres”, le dijo. Al escucharlo, el actor se sinceró: “No me frustro, pero al haberle puesto el nombre de mi vejo, ya lo que me dicen me suena mal. Me resulta agresivo, desagradable”, respondió.