En forma de anterior, durante el día de ayer, se disputó el Superclásico de reserva que acabó con la victoria de River por 1-0. No obstante, el avance de los 90 minutos fue algo que le produjo mucha preocupación a Gallardo. «No se vio calidad de juego», manifestó en charla de prensa. Esto llevó a que se le consulte al técnico de la división juvenil del Millonario sobre lo que observó. «Nos encontramos en un desarrollo«, expresó. ¿Hay un enfrentamiento en puerta? ¿Coinciden las miradas?

La acción que gestaron ámbas escuadras dejó ver que hubo una apuesta mayor por el pelotazo y poca inclinación hacia el juego asociado. Es verdad que hablamos de un partido particular. Pero esto no quita que no haya espacio para algo mejor. «Por el hecho de que alén de ser un tradicional, los chicos lo juegan con mucha cabeza, vi de los 2 equipos poca calidad. Y eso me preocupa pues sería el futuro nuestro, de los players que están desarrollándose, del futuro del fútbol argentino», descubrió el Muñeco.

¿Cuál es la opinión del cuerpo técnico de la reserva? Hay que rememorar que exactamente la misma está liderada por una dupla, que se compone por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani. Este último fue quien tuvo la posibilidad de imprimir su visión del partido frente a los micrófonos. «Entendemos la trascendencia que tiene ganar un Superclásico y la alegría que crea pero nos encontramos alén del resultado. Nuestra mayor satisfacción es ver a los chicos consolidarse en Primera», explicó.

Es verdad, la división de reserva es el paso antes de la primera división y eso supone que en muchas ocasiones se apueste mucho más a la consolidación de un concepto. «Nos encontramos en un desarrollo de capacitación y coincido en lo que ha dicho Gallardo el día de hoy en charla. El día de hoy los chicos están mucho más delegados entre distintas clubes, antes se concentraban mucho más en los enormes», apuntó el entrenador. Entonces, ¿qué fue lo que incordió?

Quizás al Muñeco se fastidió al notar que los jóvenes no aplicaron numerosos conceptos que vienen haciendo un trabajo ya hace un largo tiempo. Y se dejen llevar por el contexto que circunda a esta clase de cotejos. Hay que rememorar que ciertos futbolistas juveniles descendieron de categoría para agregar minutos. Como es la situacion de Benjamín Rollheiser que cumplió un papel fundamental en el gol que Flabián Londoño anotó.