Con una gran trayectoria plagada de éxitos, Palito Ortega dio el anuncio más duro de todos a sus fans. Desde que salió de su residencia en Tucumán para mudarse a Buenos Aires a los 14 años, la vida del artista dio un giro de 360 grados. Con 80 años y una vida llena de victorias, causó conmoción. El cantautor dio un duro anuncio en una entrevista radial con Juan Alberto Mateyko. Abandonará el mundo de la música: “Es así el curso de la vida».

Por el camino dejó grandes temas como “La felicidad”, “Corazón contento”, “Un muchacho como yo”, “Despeinada” o “La sonrisa de mamá”. “@ramonortegaOK anunció el 18 de marzo que a título de despedida hará una gira nacional e internacional”, escribió el conductor en su cuenta oficial de Twitter. “Estás preparándote en un proyecto de recorrer el país y el mundo a título de despedida. ¿Es así?”, quiso saber el presentador en el ciclo “La movida de la noche”, de Radio Mitre.

“Sí, yo quiero despedirme de la gente, fueron muchos años. Tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho, mucho más de lo que soñé inclusive en algún momento. Yo hablaba de soñar y siempre lo dije, me quedaba corto. Tomando como referencia el punto de partida de mi vida, la historia de mi vida”, reconoció Palito Ortega, sin esquivar la pregunta. Lejos de quedarse ahí, Ortega dio detalles de cómo se llevará a cabo el proyecto que tiene entre manos y volvió a dar las gracias a su público por haber estado junto a él durante 6 décadas: “Evidentemente, todo lo que alcancé fue gracias a la gente y me parece que, nobleza obliga”.

El cantante manifestó que su plan original era llevar su espectáculo a todo el país, pero conforme pasó el tiempo surgió la posibilidad de extenderlo. Cuando se levanten las restricciones, su idea es presentarse en Los Ángeles y algunos países de América Latina, tales como México, Colombia y Chile. “¿Qué pasó en tu corazón cuando sonó la palabra ‘despedida’?”, cuestionó Juan Alberto. Palito se posicionó a favor de los nuevos artistas: “Uno no puede negar que se siente algo muy particular pero, sin egoísmo, yo soy un fanático de los cantantes nuevos siempre estoy tratando de aportar o ayudar”.

«Es así el curso de la vida. Hay una generación de muy buenos artistas nuevos”, prosiguió. Luego de dar su primicia, el actor recordó los grandes momentos de su carrera y expresó que una de sus grandes alegrías fue “viajar por el mundo cantando sus canciones”: Por suerte más allá de cantar pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tenía la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes».