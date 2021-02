Exactamente la misma Jorge Rial, Ángel de Brito y Alejandro Fantino, Rodolfo Barili se encuentra dentro de los cronistas que afirma lo que siente. Lapidario y contundente al vocalizar sus filosos comentarios al aire, el comunicador, que está adelante de «Telefe Novedades» al lado de su compañero Cristina Pérez, frecuenta producir toda clase de sentimientos con sus testimonios. En la día de ayer, el conductor se sinceró en un reportaje con Tomás Dente para «Vino para vos«.

La emoción se apoderó del ámbito en el momento en que la producción reprodujo un vídeo que Dante y Benicio, sus hijos, le mandaron a su padre. «¡Hola, pa! Grabamos este vídeo juntos por el hecho de que nos ofrece algo de vergüenza, pero de esta forma lo nos encontramos llevando bien: estábamos suponiendo que el año pasado fue bastante malo en todos y cada uno de los sentidos, en el mundo entero. Pero para fue bueno pues pudimos estar mucho tiempo con vos, compartimos bastante con vos: vimos muchas series, películas y charlar bastante, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires… Y fue muy entretenido todos y cada uno de los días. ¡Te amamos, pa!», manifestaron los pequeños.

Con lágrimas en sus ojos, Rodolfo Barili charló sobre esto. «En el momento en que el ‘te amamos’ sale de es… Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que proporcionarles los elementos a fin de que logren volar, logren ser libres, logren ser contentos. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en todos y cada jugada. La pasión es, como digo , la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro gusto», ha dicho en primera instancia.

Después, el conductor de «Telefe Novedades» se pronunció sobre la paternidad. «En ocasiones siento que solo vine aquí por . jamás le tuve temor a la desaparición y siempre y en todo momento afirmaba: ‘Si me sujeta en este momento, qué macana, por el hecho de que me quedan unos cuántos proyectos que llevar a cabo’. Siempre y en todo momento tuve esa sensación. Y en el momento en que nacieron fue: ‘Uh, me debo quedar aquí, debo cuidarme, debo ir al gimnasio, debo no fumar más, pues debo acompañarlos… al costado, pero estoy aquí. Deseo intentar acompañarlos en este planeta frágil y estar ahí», reconoció.

Mientras, Rodolfo Barili recibió otro mensaje particular: de su madre. «Sentí mi abrazo. Si bien esté lejos, sentilo. Ahí va. ¡Te deseo, hijo!», ha dicho la mujer. «En el momento en que era chaval le hice una pregunta a mi mamá. ‘¿Cuál es el sendero preciso, ma?’. Es una resolución de esas que se puede tomar por derecha o por izquierda, por el hecho de que ninguna de ámbas era mala. Y me ha dicho: ‘Mirá, el sendero acertado, en la mayoría de los casos, es el mucho más bien difícil de tomar’. Es una oración simple, pero que me ha guiado durante mi vida. soy una cuarta parte de persona de lo que es . Un día volví a casa y le dije: ‘Escuchame, todo eso que me afirmaste… en todo tenías razón. Te lo diré únicamente una vez: gracias. No charlemos mal de esto’. El cariño entre progenitores y también hijos es asimétrico. Hasta el momento en que das vuelta y afirmáis: ‘Guau, qué suerte, qué fortuna tuve de tenerla a ’. no sería nada sin . Posta, eh. No hubiese cruzado la calle sin », declaró Barili, muy feliz sobre esto.