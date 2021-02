Ángel de Brito se encuentra dentro de los conductores mucho más populares de la Argentina, adjuntado con Marcelo Tinelli y Jorge Rial. Si algo lo caracteriza son sus críticas sin filtro y sus primicias instantáneas. Esta vez, el periodista sorprendió a todos en el momento en que en pleno programa lanzó un filoso comentario sobre Analía Franchín: “Conocí a poca gente mucho más miserable”. ¿Qué va a haber pasado a fin de que expresa semejantes expresiones?

Todo empezó en el momento en que en “LAM” se efectuó un análisis sobre los costos por mes millonarios que tenía Diego Maradona. Se mencionó que además de esto el astro cubría servicios de otra gente, como los de su expareja, Rocío Oliva. En ese instante, Yanina Latorre recordó el manejo económico de Analía en su hogar y De Brito opinó sin tapujos dejando a todos pasmados como hizo en otras oportunidades.

“Pero, ¿qué hace? ¿De qué manera se alumbra? ¡18 mil mangos!”, ha dicho la angelita, al notar el caro gasto de la luz en el mes de noviembre de Rocío. “Recuerdo que a Analía Franchín un día le vino 10 mil pesos de luz, prácticamente echa a todos y cada uno de los usados, y también logró un escándalo», siguió la panelista. Ángel arremetió: «¡Prácticamente se infarta! ¿Te acordás que Analía aflojaba las bombitas a fin de que no gasten? Conocí a poca gente mucho más miserable que Analía Franchín, que le mando un beso grande. Por el hecho de que Analía es miserable, no es cautelosa».

Sin embargo, esta acotación no parecía agradarle bastante a Latorre, quien defendió a su excompañera: «No, no es miserable. Es cautelosa». Ángel de Brito se sostuvo estable: «Aquí contó que modificaba los fideos costosos, por unos de marca económica. puede comprar el fideo que desea el marido». Pero esta no es la única información picante donde se vió envuelto el conductor en el último tiempo.

Como adelantábamos antes, el presentador tiene la aptitud de enseñar al espectador las últimas novedades chequeadas. Es por ello que, recientemente, desmintió una información falsa que había circulado en las comunidades. Una página de entusiastas lanzó el rumor de que el jurado de “La Academia 2021” estaría conformado por Jimena Barón, Laurita Fernández y Karina “La Princesita”. El animador aclaró que Laurita y Karina fueron convocadas para ser competidores, no jurados. ¿Quiénes formarán parte entonces?