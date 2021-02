Charlotte Caniggia compartió en las últimas horas una autofoto mediante sus stories de Instagram y recibió un comentario que no le agradó. “Horripilantes esas pestañitas, ¿no te percatas de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una sección pero la otra no”, le respondió una de sus seguidoras.

Más allá de que la mujer no fue nada amable, la mediática no vaciló en doblar la apuesta. “Horrible tu trasero todo flojo y absolutamente nadie te afirma nada. Gordita, largá los postres. Impresentable”, le respondió la mediática.

Para entonces proseguir con una catarata de insultos y racistas. “Sos una villera envidiosa. Andá, gordita sucia. Que te pise un tren. Ah no, ahora tu vida es una mierda por el hecho de que naciste pobre”, sentenció.

Al darse cuenta de que Ángel de Brito había esparcido los chats en Twitter, Charlotte logró un descargo por medio de sus comunidades y, en lugar de realizar un orina culpa, apuntó fuerte contra la prensa por anunciar la charla privada.

“Es decir que la multitud sí me puede insultar, puede decirme expresiones horripilantes y me debo quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué charlar y desean manchar mi imagen, desgraciados. Esperemos todo lo malo les vuelva y mil ocasiones mucho más”, aseveró, muy enojada.

Y se despidió redoblando la apuesta, mostrándose súper contundente contra los haters: “Ser popular significa ser un humano mucho más. Basta de gente que critica y también insulta accediendo a mi perfil. Si no les agrada algo no pongan follow, ni critiquen la opinión… La opinión métansela en el cul…”.