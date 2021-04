Este martes, ngel de Brito lanz un ultimtum contra Jorge Lanata, y ahora periodista poltico le respondi fuerte a travs de su programa Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Yo a De Brito no le atiendo el telfono porque qued en comer conmigo, iba a venir con Yanina Latorre. Solo vino ella y l me clavo. Lo respeto, todo bien, pero es un maleducado. Ni siquiera llam para excusarse, asegur el columnista de Telenoche y TN Central en un picante intercambio con Marina Calabr.

De Brito sin embargo, asegur que el responsable del malentendido fue Yanina Latorre, ya que segn el lder de LAM ella nunca le avis que Lanata los haba invitado a cenar.

Se enoj por culpa de Yanina Latorre, fue tu culpa, entatiz el lder de LAM. Pero Latorre insisti en que fue ella quien tuvo que dar la cara ante Lanata. Nos invit, le dije ‘no voy’ y vos no avisaste, reclam ngel. Por su lado, Yanina explic que ella le avis a Elba Marcovecchio, la pareja de Lanata, y que fue ella quien no le comunic al dueo de casa que faltara un comensal.

Yo estaba cruzado ese da y me baj, pero no avisaste y me hiciste quedar mal. Lanata me dice ‘maleducado’, pero no le avis a l porque no me contesta los mensajes. Tengo que hablar con intermediarios, sentenci ngel.

De Brito sigui pasndole factura a Lanata en tono de complicidad, y recordaron que Yanina dej su programa de Radio Mitre para sumarse a Los ngeles de la Maana en 2016. Yo no soy chupamedias de Lanata, si un da lo dej por vos!, le grit la rubia a ngel, que seal que hizo muy bien en hacerlo.