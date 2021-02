Entre los muchos objetivos que Boca tiene esta temporada es el de regresar a ganar la Copa Argentina, torneo domestico que no conquista desde el año 2015. Siendo de esta forma su debut va a ser el 3 de marzo contra Claypole y en cancha de Lanús. Además de esto ayer se conoció quien sería el viable contrincante en la próxima ronda, Defensores de Belgrano quien derrotó 4-2 a Almirante Brown para seguir a 16avos de final. Y mucho más allí en el cuadro en el caso de que el Xeneize gane estos 2 partidos se encararía a nada más y nada menos que a River.

Precisamente sabiendo la gran diferencia entre los planteles de River y Boca con los de equipos del ascenso argentino todo da a meditar que entre los cruces de los 8° de final de la Copa Argentina seria precisamente el superclásico. En verdad el equipo comandado por Marcelo Gallardo ahora ganó en su debut del torneo contra Defensores de pronunciamiento y en la próxima etapa se encarará al ganador del acercamiento entre Atlético de Tucumán y Comunicaciones. Los dos oponentes duros pero alcanzables de vencer.

Claro está Boca antes de meditar en la Copa Argentina tiene en cabeza los encuentros que corresponden a la Copa de la Liga. Primero mañana desde las 21.30 frente Newell’s y en Rosario y mucho más enfrente de regreso a la Bombonera contra el recién ascendido Sarmiento de Junín el domingo 28 y a exactamente la misma hora. Después del flojo empate contra Gimnasia en el debut es requisito que el grupo de Russo logre 2 victorias para estar relajado.

Los máximos triunfadores del torneo

Otro aspecto no menor es que Boca como River son los máximos triunfadores de la Copa Argentina con tres títulos cada uno de ellos. Esto es esta edición del torneo es particular por el hecho de que caso de que ciertas 2 instituciones la gane sería el máximo conquistador de este certamen. Por supuesto eso no quiere decir que vaya a ser una prioridad esta temporada para alguno de los 2 pero todavía es otro aspecto a tener en consideración.

Como se explicó antes el debut del Xeneize va a ser el miércoles 3 marzo contra Claypole en Lanús. Es lógico meditar que Russo dispondrá de un equipo suplente para dicho acercamiento y que siendo de este modo numerosos juveniles del club indudablemente van a contar con buenos minutos. Uno podría ser el delantero de 20 años Luis Vásquez que viene cumpliendo con tantos y enormes actuaciones en la reserva.