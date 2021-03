La sexta fecha de la Copa de la Liga 2021 comenzará este viernes a las 19 con el encuentro que disputarán Newell’s Vs Unión en Rosario. Las miradas del fútbol argentino y español estarán puestas en el debut del Mono Burgos como entrenador luego de 10 años como ayudante del Cholo Simeone. Los encuentros más destacados de la jornada serán Vélez Vs Independiente, Banfield Vs Lanús y Boca Vs Talleres.

El viernes es promesa de buen fútbol, al menos en la previa, ya que 21.15 cerrarán la jornada Central Córdoba Vs Estudiantes en Santiago del Estero. Ambos equipos -con 10 unidades- llegan como escoltas de Colón de Santa Fe que tiene puntaje ideal en el actual torneo. El sábado se inaugurá el nuevo horario impuesto por AFA debido a que el calor ya no es insoportable como en días anteriores.

Los partidos comenzarán a disputarse a las 14. El primer duelo será entre los necesitados Huracán y Patronato que todavía no ganaron en el torneo. A la misma hora, Gimnasia recibirá en La Plata a Atlético de Tucumán que viene de ganar su primer partido. El sábado comenzará a tomar color con el gran clásico del sur del Gran Buenos Aires que disputarán Banfield y Lanús en el Florencio Sola a las 16.15.

Copa de la Liga 2021: la fecha

El otro gran plato fuerte del sábado es el duelo entre Vélez e Independiente en el José Amalfitani. Los líderes de la Zona 2 de la Copa de la Liga chocarán a las 18.30 en lo que aparece previamente como el duelo más atractivo, por el rendimiento de ambos equipos. Y el sábado cerrará con la visita de River a una plaza donde siempre se sintió local: Mendoza. Godoy Cruz recibirá al Millo a las 21 en el Malvinas Argentinas.

Boca, San Lorenzo y Racing

Domingo: 14 horas jugarán Sarmiento Vs Defensa y Justicia, 16.15 Colón Vs Central y 18.30 San Lorenzo Vs Aldosivi. Boca cerrará la jornada dominguera a las 21 cuando reciba a Talleres de Córdoba. Arsenal y Platense jugarán el lunes a las 19 en el estadio Julio Humberto Grondona, mientras que cerrarán la sexta fecha Racing Vs Argentinos Juniors a las 21.15 en el Cilindro de Avellaneda.