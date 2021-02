Se viven horas complicadas en el seño interno de la AFA con la guerra declarada del gobierno nacional y de los futbolistas. Los jugadores están re calientes con la nueva regla que impuso el ente máximo del fútbol argentino y buscan tirarla por la borda. Boca y River son los principales interesados en contratar a jugadores del medio local previo al comienzo de la Copa de La Liga, o incluso una vez comenzada. ¿Qué pasa con el reglamento?

Los jugadores que firmen planilla para un equipo ya no podrán jugar en otro en el mismo torneo. Esta medida hizo poner el grito en el cierlo a Boca y River porque estaban negociando los pases de Esteban Rolón y Alex Vigo, y ahora dependen de que no firmen para poder contratarlos. Esto también genera inconvenientes entre los clubes y sus futbolistas, en un tire y afloje que no le gusta a nadie.

El caso más resonante es el de Esteban Rolón, quien actualmente se entrena en Huracán pero quiere jugar en Boca. El volante central ya dejó clara su postura, habló con Israel Damonte, actual entrenador, y está decidido a no firmar planilla en el partido del fin de semana. Entre el futbolista y el Xeneize está todo arreglado, pero los dirigentes no se ponen de acuerdo con el monto de la operación.

Se plantó

«Esteban Rolón le comunicó a Israel Damonte que NO FIRMARÁ planilla éste fin de semana. Boca no se mueve de los U$S 500.000 mientras que Huracán pretende un millón», afirmó Germán García Grova en su cuenta de Twitter. El periodista y productor de TyC Sports, aseguró que la diferencia que pretende el Globo es de la mitad de lo que ofrece un Boca, que se muestra cada vez más austero.

El futbolista de Colón Alex Vigo está en una situación muy parecida ya que River hizo una oferta al Sablero y desea contratarlo. Los santafesinos jugarán en Santiago del Estero y todavía está el pescado sin vender en cuanto a la transferencia. El mismo tema para Aníbal Moreno, que hace varios días lo dan por jugador de Racing, pero los clubes no se terminan de poner de acuerdo con los montos.