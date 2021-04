En vistas a las selecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que deberían efectuarse en el mes de agosto, desde la oposición y el oficialismo juegan a un tira y afloje para procurar un consenso basado en las pretensiones de cada bloque. Dadas estas discusiones, resurgió Roberto Lavagna, que recalcó la utilización de la boleta única papel para las selecciones legislativas.

Mediante su cuenta de Twitter, el ex- ministro y candidato a presidente, comentó: «Extraña vocación de determinada dirigencia local por debatir cuestiones inferiores para no combatir temas de fondo. Discuten fecha de las PASO pero no admiten la utilización de BOLETA ÚNICA PAPEL». Añadió que dicho procedimiento es la manera más óptima de achicar las opciones del estafa electoral.

En el último mes del año del 2020 los miembros del congreso de los diputados de Consenso Federal (bloque encabezado por Lavagna) Alejandro «Topo» Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, mucho más el santafesino Luis Contigiani, habían alto este emprendimiento para la utilización de la boleta única al Congreso de la Nación. «La simplificación de las acciones propias del desarrollo electoral supone una radical reducción de la proporción de personas implicadas en exactamente el mismo, achicando la exposición al contagio o a la transmisión del Covid-19», expresa el artículo del emprendimiento.

La palabra del oficialismo y la oposición por las PASO

Alberto Fernández dio su criterio sobre una viable postergación de las PASO: «Si deseamos que no se contagie mucho más gente, la realidad que hayamos ido a votar un par de veces es mostrar a la multitud innecesariamente esa es la verdad», explicó. «Conque voy a aguardar, veremos de qué forma llegamos hasta agosto y ahí pienso que tenemos la posibilidad de tomar una resolución con mucho más certidumbres», sentenció el presidente.

Por su lado, mediante su cuenta de Twitter, Patricia Bullrich expresó que «como Presidenta del PRO, ratifico que el campo para debatir un cambio de reglas electorales han de ser los partidos y sus representaciones parlamentarias. Jamás es bueno alterarlas en año electoral. El Gobierno tendió una trampa para buscar dividirnos. No van a poder».