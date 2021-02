Días atrás empezó «Corte y Confección Conocidos«, la novedosa apuesta de El Trece que procurará desafiar a la programación de Telefe. No obstante, como era de aguardarse, ahora se produjeron numerosos escándalos en el reality que forman parte figuras como Aníbal Pachano, Barbie Vélez, María Fernanda Callejón y Pachu Peña. Además, asimismo hubo instantes muy enternecedores, como sucedió en la día de ayer, en el momento en que el diseño de Anita Martínez logró emocionar al jurado.

Al son de «Here comes the sun», la participante se presentó en el estudio y, después de enseñar su diseño, manifestó: «Buenas tardes. Lo cierto es que estoy re contenta con este modelo. Pienso que algo que charlábamos con Luis, en esta novedosa etapa donde nos volvió a localizar la vida, es trabajar con escasos cortes en escaso tiempo y llevar a cabo algo mucho más sólido. Pienso que lo conseguimos, con independencia del resultado final. Menos es mucho más en esta etapa para ser mucho más precisos».

Minutos después, llegó la devolución por la parte del jurado. En ese sentido, Fabián Zitta empezó a investigar el desempeño de Anita Martínez. «Veo una enorme evolución. Vos explicaste el estilo, es bien simple pero efectivo. Es hermoso, todo tiene una enorme intención. Se ve realmente bien. Mi nota es un 9», ha dicho el experto. Por su lado, Verónica De La Canal asimismo elogió a la participante de «Corte y Confección Populars».

«Un vestidazo hiciste. ¡Vestidazo! Me agrada. Es de línea fácil, pero está completamente equilibrado. El cinturón me agradó de qué manera se lo pusiste, me agradan los flecos largos que generaste, la pechera, la espalda es divina. Es atrayente por donde lo mires. Tiene bastantes elementos y están todos bien puestos en su sitio. Es un 9 para mí», ha dicho Verónica. Con mucha emoción en su rostro, Anita Martínez confesó: «Me comienza la hipertensión, ja. Viste en el momento en que afirmáis ‘comencé’. Comencé a circular, comenzó a caminar la máquina bien. Te marchas contenta. Pude bochar un accesorio, pero en el estilismo final quedó bien».

Al final, Benito Fernández cerró la devolución resaltando el desempeño de Anita Martínez. «Anita, me semeja fantástico el trabajo de el día de hoy, en todo sentido. Ahora lo afirmaron mis compañeros, es fresco. Alén de eso, sumo el estilismo. El ‘poner por poner’ no en todos los casos es bueno. El día de hoy me encantó. Tenés que comenzar a conducir tu cabeza. O sea fantástico. La tendencia no es para angustiarse, es para fluir y elegir. Es ese manejo de experiencias. Me da la sensación de que vas por un sendero divino. Me conmueve esto», concluyó.