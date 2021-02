Nancy Dupláa opinó sobre la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y se refirió a la posible aplicación de la Sputnik V en personajes del mundo del espectáculo. “Me parece bien”, afirmó la actriz.

En diálogo con Marcela Coronel para el programa Mientras Tanto (Mucha Radio/FM 98.5) manifestó su parecer sobre la invitación que iba a realizar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a los famosos para vacunarse, con el fin de generar mayor concientización en las redes.

“Algunas veces pasa que hay personas que nos toman a nosotros como referentes porque se sienten afines en un montón de cosas. Porque les gusta tu trabajo, les gusta cómo sos, lo que decís y cómo es que te expresas”, explicó la artista.

Luego, la actriz se posicionó a favor de esa campaña que quedó trunca. “De alguna manera, por ahí, yo lo veo como una forma que sirve, que acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira y dice ‘¡Ah!’. La contradicción es la lentitud en la llegada (de la vacuna). Pero como movida comunicacional, me parece bien”, sostuvo.

Igualmente, Duplaa señaló que es fundamental que primero estén vacunados los médicos, las enfermeras y los maestros. “Esas personas que están en la batalla diariamente y que necesitan sí o sí seguir en la batalla y estar protegidos”, reflexionó.

“Hasta que no se vacunen mis viejos no puedo permitirme vacunarme yo”, contestó con seguridad y rapidez la protagonista de 100 días para enamorarse (Telefe). “Pero bueno, de alguna manera protege y los protege a ellos. De todos modos, insisto en que me da un poco de apuro sabiendo que todavía hay médicos y maestros que no están vacunados”, añadió sobre la posibilidad de aceptar un supuesto ofrecimiento para vacunarse.