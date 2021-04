Las alarmas se encendieron el último domingo. Gerardo Rozín, entre las máximas figuras de Telefe, se ausentó del tradicional programa que se emite todos cada domingo: «La Peña de Morfi». Fue su compañera y amiga, Jésica Cirio, quien decidió anunciar en la apertura, sobre su estado de salud, comentando de una arritmia. No obstante, según información única a la que tuvo ingreso El Intransigente, el cuadro sería otro.

El reconocido conductor y productor estaría grave, internado en el Centro Fleni, en tanto que le habrían descubierto un tumor en la cabeza. Laura Ubfal en su programa de KZO charló en las últimas horas sobre las noticias de su estado y volvió a realizar referencia a la situación citada por Cirio. «Está mucho más relajado y mejor. Fue una arritmia, cosas que tienen la posibilidad de pasar pero hay que prestar atención», apuntó.

«Se hará unos chequeos de rutina, pero lo está sobrellevando con calma», mantuvo la rubia». «Les deseo contar que Gerardo tuvo una pequeña arritmia y no estará el día de hoy en el software. Está bien. Contamos como conductores convidados a Paula Chaves y a Iván de Pineda», comentó el pasado domingo la mujer de Martín Insaurralde al enseñar a los reemplazantes de su compañero.

Meses atrás, enfrente de todos y cada uno de los televidentes, Gerardo Rozín se había exhibido movilizado al charlar del trabajo que hicieron en la mitad de la pandemia de coronavirus. «Tenemos la cooperación de los artistas. Gente que llena estadios grababa una canción en el living de su casa a fin de que nosotros tuviésemos una canción. Y no lo hacía por nosotros, no lo hacían para vender una entrada. Lo hacían pues tal como hay varias cosas que criticamos, hay otras que nos llevan de orgullo. Los artistas argentinos no triunfaron un mango este año. Hablo de los artistas mucho más esenciales de la Argentina y de todo el mundo, jamás los vamos a olvidar. Aquí respetamos los protocolos», aseveró.

«No tuvimos convidados, pero estuvieron todos, Carlos Vives, Montaner, Juanes, Luciano Pereyra, Abel, Soledad, Fito, Lebón, Aznar, Jairo», contó. Grababan canciones como podían a fin de que aquí hubiesen canciones. ¡Jamás nos marchamos a olvidar! Ni nosotros ni los que la pasan bien los programas. Ustedes hicieron que esto continúe siendo un éxito y que el año próximo volvamos a estar en Telefe. No deseo dejar de agradecer y de ofrecer por los artistas que nos acompañaron sin ganar un mango. Gracias por la música. Segundo, por mis compañeros de atrás y adelante de las cámaras, todas y cada una de las áreas», manifestó.