Este miércoles se dio un curioso cruce entre Cristina Kirchner y Patricia Bullrich. La vicepresidenta de la Nación había chicaneado a la presidenta del PRO en el acto en Las Flores y la había comparado con Jessie, un personaje de Toy Story. Por la noche, la exministra de Seguridad fue a TN y le respondió, devolviéndole la pelota y relacionando a la expresidenta con Maléfica, una hada interpretada por Angelina Jolie.

Todo empezó cuando Cristina Kirchner, durante su discurso, destacó que las únicas vacunas con las que cuenta la Argentina son rusas y chinas y afirmó: «Néstor y yo no nos fuimos nunca de vacaciones a Rusia y China. Nos íbamos a Nueva York y Orlando. Nunca tuvimos problemas con Estados Unidos ni anteojeras ideológicas. Pero no confundimos nuestros gustos con los intereses nacionales, como hacen otros».

«No confundan al durazno con la pelusa. Con esos que declaran el mundo libre y republicano y el 4 de julio van a festejar la independencia de Estados Unidos. Alguna vestida de vaquera, parece Jessie la de Toy Story, pero la de Toy Story es mucho más simpática, la tiene mi nieta y es mucho mejor», bromeó la vicepresidenta, en clara alusión al acto en la embajada estadounidense en el que había participado en 2019 Bullrich.

Anoche, en TN Central, la presidenta del PRO recogió el guante y le devolvió la chicana a Cristina Kirchner, relacionándola con otro personaje de ficción: «Vamos a hacer una especie de comparación. Si yo soy Jessie, la vaquera de Toy Story que también la tienen mis nietos, ella es Maléfica, la Emperatriz del Mal. Podemos hacer un juego de personajes».

«Aparte la voy a corregir. Yo ese día estaba vestida de gaucha, no de vaquera. Pero no importa», agregó. Luego, criticó una parte del discurso de Cristina Kirchner: «Haber dicho lo que dijo del Fondo Monetario internacional estando el ministro Martín Guzmán en plena negociación, es de una enorme irresponsabilidad. Se pone en un lugar que no le corresponde». La vicepresidenta había manifestado que «no podemos pagar la deuda, no tenemos plata» y pidió llegar a un acuerdo con la oposición para negociar con el FMI.