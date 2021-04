El Directorio del Banco Central de la República Argentina (Bcra) autorizó una serie de medidas cuyos objetivos principales son: incentivar el crédito, alcanzar la integración financiera, el uso de medios de pago virtuales y lograr un funcionamiento más apto y un reparto geográfico más equitativo de los cajeros automáticos. Para alcanzar esos fines, la entidad se focalizará en cuatro puntos específicos.

Como primera cuestión, la institución busca que el crédito llegue a una mayor cantidad de individuos y de PyMEs que hoy no tienen la posibilidad de acceder a un préstamo bancario porque no cuentan con la calificación requerida o no disponen del registro en la Central de Deudores emitido por una entidad bancaria. Por otra parte, en lo que refiere a la virtualidad, la organización apunta a fomentar el uso de los e-check y las facturas de crédito digital.

En esa línea también se propuso estimular la utilización de los canales de pago electrónicos y el uso de la tarjetas de débito para el abono de las facturas en las cajas de ahorro. Con estas dos últimas medidas, el BCRA pretende mejorar el servicio que ofrecen los cajeros automáticos, disminuyendo el número de personas que no hacen uso del servicio y ampliar así la red a las zonas y pueblos más humildes que en la actualidad carecen de esa herramienta.

En consecuencia, se colocarán nuevas franquicias a los bancos para la constitución de efectivo mínimo y así lograr que disminuyan los encajes no remunerados siempre y cuando las acciones tendientes a la inclusión financiera y utilización de medios de pago digitales, que impulsa el Banco Central, resulten exitosos. Una de las exigencias de la institución financiera será que los bancos tendrán la obligación de acreditar que brindaron las primeras líneas de crédito a particulares y a PyMEs que no tenían ningún acceso a un establecimiento bancario.

Además, las instituciones deberán demostrar un aumento en el financiamiento a PyMEs y a MiPyMEs mediante la adquisición por parte de la organización de los e-check o las facturas de pago virtual. A su vez, las organizaciones se encontrarán habilitadas para trabajar con compañías o individuos que si bien poseen créditos, éstos son no bancarios, ya que, nunca lograron acceder a un préstamo dado por una entidad financiera.