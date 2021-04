7 signos que tienen la posibilidad de señalar que un individuo tuvo COVID-19 (Shutterstock)

Más allá de que hay un test concreto para saber si un individuo cuenta en ese instante con anticuerpos (IgG y también IgM), hablamos de una prueba de laboratorio bastante costosa, que no baja, en la Argentina, de los $2.500. El día de hoy, a poco mucho más de un año de los primeros casos documentados en el país, entendemos que hay efectos a mediano y largo período que el COVID-19 puede ocasionar tanto en esos que tuvieron síntomas en la etapa aguda como en los que no manifestaron ninguno de ellos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día de el día de hoy, los síntomas mucho más comunes son fiebre, tos seca, cansancio; al tiempo que menos recurrentes las afecciones y dolores anatómicos, mal de garganta, diarrea, conjuntivitis, cefalea, pérdida inmediata del sentido del olfato o gusto y/o erupciones cutáneas o pérdida de la coloración en los dedos de las manos o de los pies . Entre los mucho más graves, destacan la contrariedad para respirar o padecer una sensación de falta de aire, mal o presión en el pecho y la incapacidad para charlar o desplazarse.

Cada día de el día de hoy los síntomas mucho más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio (Shutterstock)

En diálogo con Infobae, el epidemiólogo Hugo Pizzi explicó: “ Entre los asintomáticos hay un 30% que quedan con cronicidad COVID-19 . De ese 30% hay un porcentaje que le perjudica el corazón principalmente con arritmia, a nivel cerebral con irritabilidad y también insomnio y a nivel pulmonar quedan pequeñas zonas de fibrosis, que no es de nuevo exactamente el mismo órgano”.

“Esto actúa esencialmente con un cansancio marcado, y también influye en la actividad física que habían tenido antes. Conozco varios casos de personas que efectuaban ejercicio y deportes de forma frecuente, tuvieron la patología hace seis o siete meses y en este momento no tienen la posibilidad de subir escaleras, muestran astenias -debilidad o fatiga general- muy marcadas, les cambió la vida absolutamente”, precisó. Y advirtió: “Ni los sintomáticos ni los asintomáticos tienen la posibilidad de, frecuentemente, eludir las consecuencias por COVID-19”.Entre los asintomáticos hay un 30% que quedan con cronicidad COVID-19

Al fin y al cabo, no existe cada día de el día de hoy un examen exacto, económico y fácil para comprender si anteriormente se tuvo coronavirus. El diagnóstico por PCR proporciona una foto actualmente, y también señala si el SARS-CoV-2 está que se encuentra en el exacto instante del hisopado nasofaríngeo. La anosmia o pérdida del olfato pertence a los signos que señala la existencia de la patología por COVID-19, así sea síntoma o secuela (Shutterstock.com)

Consultada por este medio, Laura Palermo, doctora en virología y maestra de la Facultad Hunter y en la Facultad de la Localidad de Novedosa York, especificó: “ Lo que se aprecia en el momento en que se examinan personas que se infectaron, pero que no tuvieron síntomas son especificaciones anómalos en los pulmones y en el corazón . Por servirnos de un ejemplo, en una tomografía de pulmón de un tolerante que tuvo COVID-19 asintomático se tienen la posibilidad de ver ámbitos con otra coloración, gracias a la existencia de un desarrollo inflamatorio. O sea afín a eso que se ve en esos que presentaron síntomas, si bien menos severo”.

“Lo que hay que recalcar que la mejor situación para todos es impedir los contagios y también inmunizar a toda la población”, aconsejó.

Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Patologías estadounidense (CDC por sus iniciales en inglés), hasta el 40% de la gente no muestran ningún síntoma de la patología. De cualquier manera, los especialistas coinciden en que una secuencia de síntomas manifestados como consecuencias tienen la posibilidad de señalar exposición pasada al virus: La fatiga o cansancio radical es un síntoma que se encuentra en asintomáticos que sufrieron la afección sin saberlo (Shutterstock)

Cuadro de acatarro

Puede ser bien difícil distinguir entre una gripe usual y una manera suave de COVID-19 sin un test diagnóstico concreto de laboratorio. Pero en dependencia de los síntomas que se experimentan, se puede saber que normalmente los constipados no ocasionan contrariedad para respirar, problemas severos o síntomas gastrointestinales, como sí lo realiza el nuevo coronavirus.

Fatiga

Se encuentra dentro de los mayores efectos persistentes, según múltiples estudios. Según una investigación de JAMA, un 53% de pacientes manifestaron tener una intensa fatiga unos 60 días tras enseñar los primeros síntomas por COVID-19.

Los científicos aún no están seguros de por qué razón este cansancio continúa por consiguiente tiempo y piensan que podría ser la manera en la que el sistema inmunológico de un individuo tiene una reacción en oposición al virus o la manera en la que el virus perjudica al cuerpo.

No obstante, enseñar signos de cansancio radical asimismo puede deberse a otros causantes como no reposar bien, por lo que el síntoma por sí mismo no es indicio bastante para meditar que la persona tuvo coronavirus. Varios atletas padecen la secuela que actúa principalmente con un cansancio marcado, y también influye de manera negativa en la actividad física que habían tenido antes (Shutterstock)

Daños al corazón

Hay múltiples registros de pacientes que vivieron inconvenientes cardiacos tras contraer el virus. Un estudio de 100 personas que se recobraron de COVID-19 anunciado en Jama Cardiology efectuó resonancias imantadas en ellos y halló que el 78% tenía algún género de anomalía cardiaca sin dependencia de cualquier condición preexistente.

Tos persistente

Se encuentra dentro de los indicadores informado por varios de los competidores del estudio de JAMA. La tos de forma frecuente es seca, sin presencia de flema. Según datos de los CDC, el 43% de la gente que tenían COVID-19 todavía tenían tos de 14 a 21 días tras salir positivos en un test PCR. Hay múltiples registros de pacientes que vivieron inconvenientes cardiacos tras contraer COVID-19 (Shutterstock)

Pérdida de gusto y olfato

Esta falta inmediata de sentir lo que se huele y el gusto de lo que se come es el enorme sello propio del nuevo coronavirus. Más allá de que no pasa en todos y cada uno de los casos, está probado poderosamente su incidencia frente al SARS-CoV-2. Datos preliminares de la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-HNS) hallaron que en los pacientes con COVID-19 que perdieron el sentido del olfato, el 27% tuvo alguna mejora en precisamente siete días, al tiempo que la mayor parte mejoró en 10 días.

Si bien asimismo es viable perder estos sentidos por un tiempo con otras patologías respiratorias, como un resfriado o alergias estacionales, la una gran diferencia con el coronavirus es que este síntoma puede mantenerse por un buen tiempo, aun tras meses de volver como estaba de la patología.

Pérdida de pelo

Varios pacientes que se recobraron del virus reportan inconvenientes de pérdida de pelo.

En este sentido, el doctor Jorge Larrondo, dermatólogo de Clínica Alemana, advirtió: “Vimos que desde la aparición del COVID-19 han incrementado paulativamente las causas por caída de pelo, lo que hay que a múltiples causantes, como la existencia de agobio fuera de lo frecuente”.

No es muy probable perder mucho más pelo de lo común sin tener otros síntomas, como tos o fiebre, con lo que ese puede ser un buen indicio de que en algún momento tuvo la patología. Hay pacientes que, a lo largo del desarrollo del coronavirus, muestran conjuntivitis (Fotografía: Shutterstock)

Conjuntivitis

Según lo explicado a Infobae por Pablo Wainberg, jefe médico de Oftalmología del Centro Médico Ambulatorio de Swiss Medial Gorup, (MN 77968), “hay pacientes que a lo largo del desarrollo del coronavirus tienen conjuntivitis. Frecuenta presentarse en la etapa media de la patología. Es mucho más recurrente en esa etapa que en la etapa inicial. Pero aún, en esa etapa de la patología, la continuidad es baja. Es una minoría”.

“Aun, en la gente que fueron diagnosticadas con coronavirus -que estaban internadas hace múltiples días- la posibilidad de hallar el virus es baja. Aquellas personas tienen la posibilidad de tener conjuntivitis o tienen la posibilidad de tener congestión ocular, por servirnos de un ejemplo, con otros signos que afectan a la conjuntiva y que se tienen la posibilidad de ofrecer en ciertos pacientes, en el momento en que están internados y con respirador. O sea, el tolerante que está internado y tiene un respirador, recibe ciertas medicaciones para lograr aguantar a este último, que causan sequedad en el ojo y hacen que ese órgano no se cierre totalmente. Eso hace que el ojo se ponga colorado y que sea, asimismo, una conjuntivitis pero no infecciosa”, precisó.