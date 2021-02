En la noche de ayer Boca logró una victoria esencial frente Newells por 1-0 con gol de Carlos Izquierdoz. Más allá de que el desempeño no fue el más destacable, este resultado sirvió para recortar con una racha de seis encuentros sin ganar. En este momento se vive un ámbito mucho más relajado en el Xeneize, pero algo completamente pasa en el la Lepra. Esta novedosa caída causó un estallido en Rosario, y en este momento la continuidad de Frank Kudelka está pendiendo de un hilo.

El entrenador apareció en charla de prensa, y lejos de evitar el bulto, charló sobre lo que puede ser su salida de la institución. “Voy a tratar de ser lo menos egoísta viable. O le acercamiento la vuelta a esta situación o no se la acercamiento. Y si no logro eso, no debo ser egoísta. El fútbol argentino es sensible y se precisan desenlaces inmediatamente”, comentó, claramente golpeado por la situación que atraviesa el club, sin desenlaces positivos.

Newells no concluyó de buena forma la Copa Diego Maradona, pero alén de esto no hubo fundamentos en su instante para presagiar la salida del entrenador. En este momento el panorama es diferente, en tanto que la Lepra inició el presente torneo con 2 derrotas sucesivas. Para colmo, a partir del año vigente han comenzado a correr de nuevo los puntos para el promedio, y más allá de que hoy día el club rosarino no corre un enorme peligro, los pésimos desenlaces tienen la posibilidad de perjudicar más adelante.

“En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se precisan desenlaces positivos inmediatamente y el día de hoy no los nos encontramos teniendo. Mucho más claro no puedo ser con eso. Contamos un auténtico déficit que es la construcción del juego. Existen varios componentes sobre esto y de repente tampoco lo puedo arreglar. Lo venimos conllevando desde el torneo previo”, explicó Kudelka, que asimismo se ocupó de ofrecer su análisis específicamente de lo que fue la derrota con Boca.

“Pienso que se dio un partido trabado sin demasiadas ocasiones de los dos equipos. Poseemos inconvenientes de posicionamiento, el contrincante no nos logró tanto daño. La pelota se recobraba veloz, pero asimismo se perdía en simultáneo. Carecemos de posesión del balón y eso probablemente sea uno de los fundamentos de este mal instante futbolístico”, concluyó. De esta forma las cosas, Newells empieza a hundirse en una crisis que puede acabar con la salida del entrenador.