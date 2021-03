Se efectuarán testeos de Etapa 3 de la vacuna CUREVAC-004 alemana entre 9000 voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Ahora empezó la inscripción de los voluntarios.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires regulará en este país el Ensayo Clínico de la Vacuna CUREVAC-004, desarrollada por el laboratorio aleman CureVac. Las pruebas se efectuarán en centros de salud públicos y privados de la Provincia de Buenos Aires, y asimismo se sumarán 2 centros, uno en Rosario y otro en la Localidad Autónoma de Buenos Aires.

Se efectuarán testeos de Etapa 3 entre 9000 voluntarios que han comenzado a anotarse este lunes en la provincia. La coordinación general del estudio va a estar al cargo del Directivo Juan Esteban Marini del Hospital Impide Pueblo de Berazategui, que al lado de otros centros de salud provinciales y también institutos de investigación del conurbano, de CABA, de Mar del Plata y Rosario efectuarán los testeos y rastreo de los voluntarios.

El laboratorio recibió el acompañamiento del Gobierno Alemán y la Red social Económica Europea y la vacuna ahora pasó de manera exitosa las Fases 1 y 2. Ahora mismo está haciendo los Ensayos Clínicos de la Etapa 3 en: Alemania, Holanda, Bélgica, México, Colombia, Panamá y Perú.

En este momento se aúna Argentina. Si se aprueba y sale al mercado la Vacuna CureVac 004 la farmacovigilancia va a estar al cargo de Laboratorios Bayer quien reconoce la excelencia de este producto y sumará su experiencia.

La vacuna de CureVac se desarrolló siguiendo el principio de ARN Mensajero. Esto quiere decir que el Ácido Ribonucleico trasfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, la una parte de la célula que está entre el núcleo y la membrana plasmática. En el citoplasma se descifra la información a fin de que el cuerpo humano genere la proteína del virus, que desata la reacción inmunológica.

Forman parte del ensayo los Centros de salud Provinciales Impide Pueblo, de Berazategui; Vicente López y Proyectos, de General Rodríguez y Dr. Ramón Carrillo, de Tres de Febrero. Además de esto están en compromiso el IICQ Centro de Indagaciones Clínicas Quilmes, el Centro de Indagaciones Clínicas Mar del Plata, Empresa Médica San Martín, el Centro de Indagaciones Clínicas Zarate, el Sanitario Parque de Rosario y Fundación CENIT para la Investigación de la Localidad de Buenos Aires. Cada Hospital o Centro de Salud va a tener un call center, con su web e inclusive atención presencial a fin de que los Voluntarios logren anotarse.

Puede ser facultativa cualquier persona mayor de edad, que no esté bajo régimen oncológico o inmunodeprimido. Las mujeres, no han de estar embarazadas y no meditar estarlo en el año próximo. Tampoco tienen la posibilidad de estar en periodo de lactancia.