La enorme revelación de la primera temporada de MasterChef Celebrity fue Claudia Villafañe quien se consagró como la enorme ganadora. Por esto, no es extraño que la producción haya tenido presente a Dalma Maradona para la segunda distribución del período televisivo. No obstante, pese a la tentadora oferta que le hicieron a la hija de la empresaria, esta optó por rechazarla. En este momento, en un ida y vuelta con sus fieles de Instagram la joven explicó el fundamento.

“¿Te agradaría estar en MasterChef?“, le consultó un navegante. “Disfrute bastante de ver a mi mamá ahí y me convocaron para la segunda temporada, pero dije que no por el hecho de que no me sentía lista anímicamente para llevarlo a cabo“, apuntó la joven que hace tres meses perdió a su papá.

Sus entusiastas aprovecharon asimismo para consultarle sobre el astro del fútbol. “¿Qué es lo mucho más hermoso que recordás de tu papá?”, averiguó un usuario. “De mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo plañir de emoción entre el público en el momento en que le regale una obra teatral. Lo recuerdo todos y cada uno de los días. Evidentemente me quedo con lo bueno”, expresó.

“¿Roma te pregunta por su abuelo?”, preguntó otro. “Roma lo tiene muy presente todos y cada uno de los días. Pego un sticker de en su vaso y le da un beso todos y cada uno de los días. Asimismo en ocasiones me solicita de llamarlo por FaceTime”, contó.

Al final aclaró una “pregunta recurrente” sobre Diego Maradona relacionada a los enfrentamientos judiciales. “Si pienso que se marcha llevar a cabo justicia por mi papá. No voy a parar hasta el momento en que eso ocurra. Expertos de la salud dirigidos por un hijo de p***. Hasta el momento en que no estén todos presos no voy a parar“, apuntó.