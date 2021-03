Dalma Maradona decidió divulgar las fotografías de quienes considera causantes de la desaparición de su padre, Diego Maradona. La hija mayor del Diez compartió una secuencia de historias con las fotografías de Agustina Cosachov (psiquiatra), Leopoldo Luque (médico) y Matías Morla (letrado), Vanesa Morla, Carlos Díaz y Maximiliano Pomargo, entre otros muchos, apuntándolos de manera directa como causantes del deceso del astro.

“Si hubieses hecho bien tu trabajo no tendrías temor que te ’empomen’ con nada como afirmaste en los audios que escuchó todo el planeta!”, comentó sobre la psiquiatra Cosachov.

Entonces fue el momento de Luque. “Que vergüenza cada audio tuyo que sale… Y meditar que en el cementerio me afirmaste ‘vos no me querés a mí, no te caigo bien’…”, arrancó la hija mayor de Diego. Entonces puso un emoji de cara devolviendo y completó: “De solo oír de qué manera charlabas de mi papá te deseo lo malo! Ni charlar de la parte profesional… Quién le transporta a mí papá un tipo acusado de homicidio como médico???”.

Con Morla fue un tanto mucho más irónica, exponiendo los dientes del letrado y para resumir: “Y a vos te deseo muchas operaciones para mudarte la fisonomía pues sino más bien no podrás caminar por la calle!”.

“Aquí me deseo parar con la cobradora de cometas! Por qué razón esta ordinaria debía trabajar para mi papá??? Me basta oír un solo audio para comprender quién es”, soltó, respecto a Vanesa, de quien en lo últimos días se conocieron audios con Luque preguntando “¿dónde se encuentra mi torta?”, por probables retornos de dinero.

“Y este irresponsable muy poco profesional diciéndonos patrañas en la cara para su conveniencia… Hiciste bien en no decirme que venís del lado de Mati”, prosiguió, con la imagen del sicólogo Díaz.



“A todos de les deseo sencillamente lo que le hicieron a mi papá! Y más allá de que creo en la Justicia, asimismo existe la condena popular. No debemos olvidar estas caritas”, señaló Dalma. Y añadió: “No voy a parar jamás y a los que se asociaron con en algún momento y a los que defienden a estos hdp, me los voy a llevar puestos asimismo! Sean quienes sean”.

Tengamos en cuenta que este miércoles 10 de marzo a las 18 horas va a haber una movilización en el Obelisco porteño para soliciar Justicia por la desaparición del Diez y donde Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe reafirmaron asistencia.