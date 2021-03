Dalma Maradona participó este miércoles en la tarde al lado de su hermana, Gianinna, y su madre, Claudia Villafañe, pero debieron escapar asustadas en el momento en que el caos se apoderó del acontecimiento.

Tanto los medios como los entusiastas del Diez deseaban estar cerca de . Tras ser llevadas al Hotel Presidente, Dalma usó su cuenta de Instagram para aclarar lo que pasó y por qué razón debieron irse.

“Tristemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo mucho más bien hasta el momento en que la prensa se nos tiró encima, fue irrealizable continuar continuando pues la prensa asimismo comenzó a mover a la multitud y nos dio la sensación de que no era la manera. No fuimos a ofrecer notas pues la meta nuestro no era ese! Absolutamente nadie insultó a mi mamá como desean inventar (todo lo opuesto) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel sino habíamos dejado nuestros coches en ese estacionamiento!“, especificó Dalma.

Finalmente, la actriz manifestó: “Merced a mis amigos que me acompañaron y gracias a todo el mundo que fue auténticamente a soliciar justicia por mi papá! Afortunadamente no debo ofrecer notas para argumentar nada pues como todos saben fuimos solo a soliciar justicia! El día de hoy no era el día para solamente!“.

Agrupaciones como ‘Pueblo Maradoniano’, ‘Comando Maradona’ y ‘La Diego Maradona’ convocaron a una movilización al mítico Obelisco para reclamar Justicia tras la desaparición del máximo ídolo deportivo de Argentina el 25 de noviembre del año pasado bajo la consigna “Justicia por Diego. No se murió, lo mataron“.