La repentina muerte de Diego Maradona trajo un debate enorme sobre el cuidado que estaba recibiendo la salud del ícono del fútbol, y en medio de esto se habló mucho de algunas hipotéticas asperezas en la relación en el Diez y sus hijas, Dalma y Gianinna.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), el abogado Alejandro Cipolla y la panelista Maite Penoñori, brindaron inquietantes detalles sobre los últimos días de vida de Diego.

Por su lado, Cipolla afirmó que la internación domiciliaria de Maradona tras la operación por el hematoma subdural, se debió a sus adicciones. “Diego estaba internado en su domicilio por recuperación de sus adicciones, no tenía por qué tener un desfibrilador. No es tan fácil internar a una persona, hay todo un proceso legal”, aseguró.

A su vez, el letrado defendió, el médico del Diez: “Él no hizo nada par arrepentirse, cree que hay una persecución de todos y yo opino lo mismo. Una persona que se muere del corazón y fue chequeado por varios cardiólogos que no están imputados, ¿cómo se le puede echar la culpa solamente a Luque?”

Maite Penoñori fue un pasó más allá y agregó: “A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’”.

Y la periodista concluyó: “De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla y está claro que vos no podés internar compulsivamente a una persona sino que tenés que judicializarlo. De todas formas la justicia tiene que actuar para esclarecer más la situación”.