Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, estuvo este miércoles como invitado en A Dos Voces, de TN, para hablar sobre las cifras que publicó ayer el INDEC, las cuales indicaron que la pobreza llegó al 42% y alcanzó a 19 millones de personas. En ese sentido, indicó: “Si no fuera por los programas sociales que implementamos, la pobreza sería del 51%».

“La situación es claramente crítica. Ha habido una gran red social que ha sostenido la situación, con la tarjeta Alimentar, con el IFE, con el programa Potenciar Trabajo, con un conjunto de programas. La pobreza es del 42%, y si no hubieran estado estos programas hubiera llegado al 51%. La indigencia es del 10,5%, y sin estas políticas sociales hubiera llegado al 27,9%”, manifestó.

Arroyo explicó que si bien en los últimos meses vio que en los barrios más vulnerables hay “más changas y más actividad económica”, la principal complicación es el precio de los alimentos. En ese sentido, achacó la culpa al problema de la intermediación en las cadenas productivas: “Si el tambero saca el litro de leche a 10 o 20 pesos y termina a 70 u 80, ahí hay un problema”.

“Se necesitan 57 mil pesos para no ser pobre y 24 mil para no ser indigente. El Potenciar Trabajo arranca de un ingreso de base que son 10.800. Está lejos, pero es la mitad del salario mínimo y hay 850 mil personas que hoy tienen el programa Potenciar Trabajo, que arrancan cobrando ese dinero en cinco rubros: construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado”, agregó.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social consideró que “el gran tema es mejorar los ingresos” y que otra de las claves es “el tema del trabajo”. También contó que se está dando crédito no bancario al 3% anual: “Los más pobres no solo tienen problemas con los alimentos. Toman crédito en el financista del barrio al 200% de interés anual. Armamos un sistema de crédito no bancario al 3% anual”.

Respecto a la segunda ola de la pandemia, Arroyo aclaró que la lógica de este año es distinta a la de 2020 y que no se parará toda la actividad sino que se impondrán restricciones focalizadas, aunque dijo que en caso de que haya un cierre importante, habrá asistencia del estado y “medidas sociales excepcionales adicionales a las que están vigentes”.