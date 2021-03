Tras el cuestionamiento del excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, sobre el software de asistencia popular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el ministro de Avance Popular Daniel Arroyo aseguró que las expresiones del opositor “no guarda relación con la verdad”. Por su lado, Pichetto solicitó que solo la cobren “esos que no tienen mucho más de 2 hijos, por el hecho de que si no tienen un montón”.

“Lo que dijo Pichetto no guarda relación con la verdad y son expresiones, enserio, desacertadas”, manifestó Arroyo esta noche por C5N. Sobre esto el Ministro de Avance recordó que la Asignación Universal por Hijo tiene mucho más de once años en la Argentina, desde el 2009, y que “en el momento en que comenzó el promedio de los chicos era del 1,8 en conjunto y el día de hoy es de 1,8”.

En este sentido, mantuvo que “tras once años, es obvio que esa iniciativa de que se embarazan las mamás que tiene mucho más hijos para cobrar la asignación universal por hijo” es desatinada, en tanto que “en el momento en que no existía la AUH el promedio de hijos por familia es exactamente el mismo que once años tras tener AUH”. Arroyo desmintió que las mujeres tienen poco a poco más hijos para cobrar la asignación basándose en los datos del Ministerio.

“El 80% de las mamás que reciben la AUH tienen 2 o menos hijos”, apuntó. Y añadió que la “AUH no es un plan popular” sino “es la extensión del salario familiar”. De ahí que, explicó que “el que tiene trabajo formal y tiene chicos inferiores de 18 años cobra salario familiar a través del recibo de sueldo y el que no, cobra la AUH”. Esto es, que es la extensión de ese sistema. “Es un derecho”, aclaró Arroyo.

«No hubo incremento de nacimientos»

De la misma forma, recalcó que “quedó muy probado que no hubo incrementos de nacimientos ni que las mamás no se embarazan para tener AUH”. Para finalizar, el Ministro aseveró que hay muchas personas que “se está esforzando” y que “hay actividad económica, hay mucho más changas, el que se desplaza logra un laburito. En la construcción, en el textil, cuidando personas, generando alimentos o en el reciclado”.