Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, estuvo como invitado en el programa Fuego Amigo, por Canal 9, y brindó detalles de las reuniones con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro. El excandidato presidencial en 2015 afirmó que el mandatario brasileño es distinto a lo que aparenta y contó que lograron llegar a buen puerto en cuanto a la relación entre ambos países.

“Bolsonaro en la intimidad es diferente. Incluso diría que es hasta introvertido y tímido. Al menos esa sensación es la que me llevé del primer encuentro que tuve con él”, aseguró. También explicó que en la primera reunión entre ambos hubo una “fuerte charla” y que le pidió que ambos países dejaran la ideología de lado para trabajar juntos.

El embajador continuó con su relato sobre su experiencia con el presidente de Brasil: “Me dijeron que tenía que ir de frente y ser sincero con él. Por eso le dije: ‘¿Me vas a ayudar o no?’ Vengo con el mandato de mi presidente que quiere trabajar junto a tu gobierno. Le dije a Bolsonaro que a él le conviene una Argentina estabilizada y ordenada”.

“Porque Brasil es importante para nosotros, pero nosotros somos muy importantes para Brasil también. Somos el tercer socio comercial, junto a China y Estados Unidos. Pensé que me iba a abrir la puerta y me iba a mandar de vuelta a la Argentina. Pero enseguida comprendió. Los últimos 15 años tuvimos 50 mil millones de dólares de déficit con Brasil, no voy a buscar que te compremos menos, sino que te vendamos más”, expresó Scioli.

Además, manifestó que le detalló a Bolsonaro todos los productos que Argentina no le había podido vender a Brasil durante la gestión anterior, y que el mandatario se puso a su disposición y le facilitó reunirse con todos sus ministros. Por último, Scioli también contó que le dijo al presidente brasileño que si ambos países trabajan juntos, se van a recuperar más rápido.