Danilo Carrera y José Ron indudablemente están entre los galanes de novelas televisivas mucho más populares actualmente. El ecuatoriano y el mexicano, respectivamente, protagonizaron un desafío de guapos noveleros en Instagram, donde varios clientes participaron bajo el hashtag #TeamDanilo y #TeamRon.

Más allá de que los dos son estimados y ovacionados por el público, el hashtag que mucho más mientes tuvo fue #TeamRon, entre los actores de la novela “Te Doy la Vida” de Televisa que se emitió en el 2020. Por otra parte, muchos usuarios se limitaron a señalar que escogen a los 2.

José Ron pertence a los actores mucho más codiciados y en San Valentín trascendió su relación con la actriz y conductora venezolana Kimberley 2 Ramos. En su Instagram, publicó un vídeo en el que se los ve contentos y entretenidos andando en rollers, y escribió la oración “Every breath you take”, letra de la canción de The Police.

Fotografía: Instagram @joseron3

“Cuesta mucho más conformar una pareja conforme pasa el tiempo pues nos marchamos poniendo mucho más rigurosos. Pienso que es una cosa de conexión, de conseguir esa mujer idónea para ti o que sea el hombre para . Creo bastante en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo”, ha dicho en una entrevista en la gaceta Hola antes de conocerse la relación.

En la situacion de Danilo Carrera, recientemente rompió su relación con Michelle Renaud, pero en buenos términos. Los dos protagonizaron entre los romances mucho más cariñosos y tiernos de la farándula mexicana, y en este momento prosiguen sosteniendo una enorme relación de amistad.

Fotografía: Instagram @danilocarrerah

“Deseamos cosas diferentes. deseo una familia, hijos, y asimismo, pero no ahorita, y poseemos exactamente la misma edad, disponemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, pienso que ahora estoy en edad de llevarlo a cabo, tengo un hijo y deseo otro próximamente, deseo una familia”, comentó Renaud en un vídeo en Instagram.

Pero por su parte, Carrera aseveró: “No es que deseamos cosas distintas, sino más bien nos encontramos en tiempos distintas, deseamos lo mismo pero ahora mismo no se da y no es que ninguno desee forzar al otro. Michelle no me desea obligar a tener hijos o quedar embaraza”.