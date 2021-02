En muy pocos meses, Darío Barassi consiguió convertirse en una de las grandes estrellas de Canal Trece. A través de «100 argentinos dicen», se consolidó en la pantalla y hoy disfruta del cariño del público. Sin embargo, uno de los comentarios más fuertes de este último tiempo, ha estado relacionado con el trato que mantiene con los participantes que a diario se enfrentar para quedarse con el premio.

Fue en diálogo con La Once Diez/ Radio de la Ciudad, donde se mostró muy tajante con respecto a esto. «Intento siempre estar atento a ver quién entra en código, quién se divierte con ese humor y quién no, y estando atento a eso, registrar por dónde ir es clave para que todos la pasen bien», aclaró el conductor después de recuperarse del coronavirus, y de volver al programa de la mencionada señal.

“Esto es un oficio y el límite siempre está en el otro. Siempre alguien invita a que jodamos, eso lo identifico rápido. Nunca ningún participante me paró el carro, calculo que sería muy difícil que me pase eso, yo me siento muy cómodo haciéndolo, y no soy para nada agresivo. Ataco con el humor, la risa e intento que con el otro nos divirtamos, si el otro no lo siente así pasamos a otra cosa”, sostuvo Darío Barassi.

“100 Argentinos fue una gloria que llegó en un momento en el que todos mis proyectos actorales estaban totalmente parados y yo sentía muchísima angustia. Cuando apareció lo tomé con mucho ímpetu y muchas ganas. Tengo una beba muy chiquita y fue lo único a lo que me dediqué durante toda la pandemia, por un lado estuvo buenísimo, pero por otro necesitaba mucho reconectar con mi parte actoral», aclaró.

«Nunca fui conductor de programa, pero siempre me gustó poner un sello propio a todo. Me gusta diferenciarme, hacer humor y dejo que el otro me diga hasta dónde llegar. Debo estar atento para no herir ni hacer sentir mal y al mismo tiempo ofrecer un poco de humor propio para descontracturar. Creo que el entretenimiento este año fue algo que la gente agradeció y valoró mucho”, sentenció Barassi.