Nunca imaginó que le podían llegar a hacer esto en pleno programa, siendo traicionado por su propia producción. Darío Barassi se ha convertido en estos últimos meses en una de las figuras más importantes de la televisión argentina. A través de la conducción en Canal Trece de «100 argentinos dicen» se ganó el corazón del público y cada vez está más afianzado, llegando incluso a disputar el rating con Vero Lozano.

Sin embargo, en esta oportunidad vivió una situación impensada, cuando le reclamó a la producción de su programa una torta para una de las participantes que estaba cumpliendo años. Siempre en tono de broma, se acercó hacia el equipo de producción sin imaginar todo lo que vendría después. «Feliz cumpleaños, reina. Che, ya pasaron dos minutos, ¿dónde está mi torta?”, indagó el conductor.

“¿Dónde está la torta de Solange? ¿Dónde? ¿Dónde está mi torta? Te di dos minutos para pedir una torta que dijera Solange en celeste en la parte superficial. ¿Cómo que no la conseguiste? ¿Vos querés seguir con tu trabajo? Te doy tres minutos”, afirmó Darío Barassi cuando vio pegadas en la pared fotos de Monchi Balestra, el encargado de reemplazarlo cuando tuvo coronavirus.

“¿Qué son esas fotos ahí?”, preguntó mientras se podían ver los dibujos y mensajes que pusieron. «¡Te amamos, Monchi!», se leía. “Ese es nuestro altar”, le respondió la productora. “¿Eh? ¿Cómo que su altar? ¿Por qué está esto acá? Luli, ¿quién imprimió esto? Mirá que no sigo con el programa. ¿Quién hizo eso?», indagó mostrándose ofendido. «Y bueno, fue Monchi, él se portó bien con nosotros”, le contestaron.

“¿Y qué? ¿Yo no me porto bien con ustedes? Claudia, no te hagas la tranquilita, poneme el aire más fuerte y solucioname este tema”, disparó, mientras que pidiendo perdón sacó las fotos de su colega. “Si tanto lo aman a Monchi, que venga Monchi. Bueno che, es un chistecito. Dejá esos papeles rotos en el piso. Ya ni me acuerdo en qué parte del programa estoy”, sentenció.