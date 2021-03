Hace instantes en «Los Ángeles de la Mañana» estuvo presente Fernanda Herrera, más conocida como «la abogada hot«. Herrera era una abogada que llevaba una vida tranquila: trabajaba en su estudio jurídico y aprovechaba su tiempo libre para dedicarse a los caballos. Sin embargo saltó a la fama con su participación en el «Bailando 2016«. De un tiempo a esta parte no apareció hasta el día de hoy, para hablar de Lía Crucet.

La letrada estuvo presente en el magazine de espectáculos de El Trece porque defiende a la cantante de música tropical. Para poner en contexto, Lía está transitando un duro momento para su salud. Actualmente está internada en un neuropsiquiátrico de Mar del Plata con graves problemas de salud. Pero además también enfrenta problemas económicos. Es por esto que su familia decidió contratar a Fernanda.

Con este panorama, Ángel de Brito le preguntó por su presente: «Me desaparecí porque me dediqué a mi profesión. El Bailando consume mucho tiempo pero siempre está latente esa segunda carrera. Seguro no va a faltar oportunidad», señaló. En tanto el conductor comentó que fue invitada para participar del «Cantando 2020» ya que el canto es otro de los hobbies de Fernanda.

Luego agregó: «Hoy en día estoy acá por Pía», haciendo referencia a Pía Shaw. Y sumó: «Estamos hablando del caso de Lía Crucet y su familia. Me convocaron para eso». Al mismo tiempo que aclaró que hablaría para alumbrar información de carácter jurídica, no en carácter de representante legal. Además relató que conoce a Lía y su familia del mundo de la movida tropical.

Sobre el caso específicamente, señaló: «Lo que me transmite la familia es el deterioro en su salud mental. Pero todavía no existe un diagnóstico porque no le dieron la historia clínica. Sin eso no se puede avanzar. También hablamos de una patología de base de Lía. Se le ha negado la copia de la historia clínica. Queremos plantear una demanda pero no sabemos exactamente cómo está», sostuvo.